Joaquín Verges se perderá lo que resta del Apertura

El volante uruguayo tomó la decisión de operarse.

Una vez Águila logró el campeonato desde la vía de los penaltis ante el Alianza, en el torneo Clausura 2019, no todo ha sido positivo para los emplumados para tratar de revalidar el título, ya que los resultados no los acompañan. El equipo oriental no funciona como Carlos Romero quiere, por eso las posibilidades de un bicampeonato son remotas.

Joaquín Vergés, quien ha sido parte fundamental en Águila, jugó infiltrado la mayor parte de este torneo, debido a que arrastra una lesión de meniscos, pero en la jornada 12 del Apertura 2019 se hizo más grave la lesión: “Yo me rompí los meniscos con El Vencedor, yo estaba jugando porque estaba jugando hasta que me aguante la pata y la rodilla no me aguantó más. Ya es hora de parar para recuperarme bien porque podría pasar a mayores”, dijo el uruguayo.

Vergés, en cuanto a su aporte personal en este torneo, no se va mal, ya que fue el jugador que más goles hizo para los emplumados, colaborando con cinco goles. El charrúa se suma a Diego Coca y son dos jugadores del Águila que tienen que pasar por el quirófano y quedan descartados para lo que queda de la competencia.