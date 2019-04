Joaquín del Olmo reveló que técnicos mexicanos rechazaron ir dirigir a Europa

El director deportivo del Oviedo dio a conocer que la negativa se debió a que el tema económico no los convenció.

A través de la historia, han sido muy pocos los técnicos mexicanos que se han atrevido a dar el salto a Europa y uno de los principales inconvenientes ha sido el tema económico, así lo reconoció Joaquín del Olmo, director deportivo del .

“He intentado traer entrenadores, dos me dijeron que no porque cobraban muy poco. Tengo un presupuesto y no me lo puedo saltar”, reveló el directivo en entrevista con ESPN.

Del Olmo criticó la actitud de los técnicos a los que buscó por no atreverse a dar el salto al futbol europeo, aunque les fueran a pagar menos que en la .

“Tengo un límite (de presupuesto) y hasta ahí, los invitaba a que se la jugaran, que vinieran aquí (a ) a hacer una carrera como los jugadores y no”, culminó.