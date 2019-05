Joao Maleck abre la puerta para jugar con la Selección de Francia

El atacante del Sevilla no cerró la puerta para militar con el combinado galo.

Visiblemente dolido por su exclusión de la convocatoria de Sub 20 de cara al Mundial de , Joao Maleck confesó que desea llegar a 2022, ya sea vestido de Tricolor o con , otra de sus nacionalidades.

El entrevista con el Diario Récord, el atacante del abrió la puerta al combinado galo, contradiciendo sus declaraciones en las que aseguró que solo deseaba representar al Tri. “Yo puedo cambiar de selección sin problema, porque con México jugué sólo amistosos; por ahí creo que jugué un torneo en Francia, pero no era FIFA, era amistoso. Yo, sin problema, puedo cambiar. No obstante, el objetivo es estar en Qatar, ya sea con Francia o con México".

Igualmente, la joya azteca se manifestó afectado por no asistir a Polonia 2019. "Respeto mucho su decisión, no quiero comentar mucho de este tema, pero pienso que lo que hice el año pasado no se podía haber olvidado tan fácil. El año pasado fui el mexicano que hizo más goles acá. En otra categoría, sí, pero en selección, siempre que fui respondí”, dijo.

Maleck tuvo un campeonato complicado con Sevilla Atlético, pues no pudo ganarse un puesto por una lesión y problemas para recibir su permiso de trabajo. Para la próxima campaña, desea ganarse un lugar y aspirar a ascender al primer equipo.