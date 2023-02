Joao Felix: "Todos los años se habla de que Simeone se va, pero luego nunca se va"

El delantero portugués ha explicado los motivos de su salida del Atlético de Madrid y valora su relación con el Cholo.

Joao Felix ha roto su silencio tras salir del Atlético de Madrid para marcharse cedido al Chelsea. El portugués ha explicado los motivos de su salida en una entrevista al diario "AS" y también ha asegurado que entiende las decisiones de Diego Simeone, un entrenador que dice que le ha hecho mejorar.

Por qué se fue al Chelsea: "Buscaba cambiar de aires desde hace un tiempo, porque fue difícil acostumbrarme a la manera de jugar de allí. Tenía la cabeza llena de tanto intentar y no poder. Es algo bueno para el Atleti y también para mí".

El estilo y las elecciones de Simeone: "Tiene su forma de entender y ver el fútbol que otros no tienen. Es un entrenador muy bueno. Me ha hecho mejor jugador. Es normal que el técnico tenga más confianza en unos que en otros. Simeone me ha ayudado a competir de una manera a la que no estaba acostumbrado. Esa manera de competir de Simeone es sufriendo en el campo. No está mal, pero es diferente a la de otros entrenadores".

El futuro de Simeone: "Todos los años se habla de que Simeone se va, pero luego nunca se va. Solo en junio sabremos lo que pasará, yo le deseo lo mejor y la máxima felicidad. El mejor entrenador para mí es Bruno Lage que me hizo debutar en el Benfica. En su día no quise responder para que no hubiese polémica porque si decía Simeone me dirían que es Santos y si digo Santos sería al revés".

La suplencia de Cristiano en el Mundial: "Nos transmitió confianza y una idea de que todos estábamos juntos. Fue muy bueno para nosotros. Nos extrañó un poco verle en el banquillo, aunque eso fue decisión del míster".

Los insultos a Vinicius: "Quizás se le critica porque es mejor que los demás. Regatea como otros no regatean. Mete goles, asistencias. Es mi amigo, hablo con él y me gusta su fútbol. La gente dice que provoca, pero yo no creo que provoque".