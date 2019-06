João Félix será el 17º portugués en vestir la camiseta del Atlético de Madrid

Mendonça, Futre, Tiago, Simao, Gelson...Algunos nombres de la "armada lusa" en la historia del Atleti

Sigue a la espera del anuncio oficial de su fichaje. De vacaciones en El Algarve, João Félix firmó su contrato con el club rojiblanco y sólo faltan flecos sobre los plazos de pago para ser presentado. Mientras tanto, la perla del sigue con sus vacaciones en Vilamoura. Si nada se tuerce en los próximos días y tanto como Benfica logran sellar un acuerdo defintivo para presentarlo ante la bolsa lusa, ya que Benfica cotiza en bolsa, el mediapunta se convertirá en el decimoséptimo jugador portugués en la historia del club colchonero. ¿Qué jugadores lusos vistieron la camiseta rojiblanca antes?

El primero fue Jorge Mendonça , estrella del Atlético en los años sesenta, junto a jugadores de la talla de Adelardo, Joaquín Peiró o Enrique Collar. Dio un magnífico rendimiento y acabó jugando también en el Barça. El segundo fue Paolo Futre , la gran estrella mediática del proyecto de Jesús Gil y Gil en 1986, que llegó acompañado del tercer luso de la historia rojiblanca, Joao Pinto, que apenas tuvo oportunidades en el club.

Después llegaron Hugo Leal - que formó parte del equipo rojiblanco que bajó a Segunda-, Dani Carvalho - autor de aquel gol del que echó al Atleti de la Champions-, y más tarde Simao Sabrosa, Maniche o Costinha , que no le dieron al Atleti el rendimiento que se esperaba. Más tarde llegarían Zé Castro, Silvio, Pizzi, Ruben Micael - que no jugó ni un minuto y llegó como parte del acuerdo con Falcao -, Diogo Jota - que fichó por el Atleti, no jugó ni un minuto y fue traspasado al Wolverhampton-, o André Moreira - portero que aún pertenece al Atleti, que no ha debutado y que podría ser cedido al Famalicao-, mientras que el último en llegar, Gelson Martins , que no triunfó en el Atleti y acabó siendo cedido en el , que aún debe ejecutar su opción de compra por el extremo.

Ahora, llegará el turno de Joao Félix. Una joven promesa que llega con la enorme presión de haber costado una millonada y que, curiosamente, llega con la bendición de Paolo Futre, que está convencido de que será uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid.

Todas las claves, secretos y detalles de la “Operación João Félix”