Joao Félix, seis faltas recibidas en dos partidos y tres amarillas a los rivales

En dos partidos, el portugués ha recibido bastante ración de "jarabe de palo"

La nueva estrella del recibe demasiado "jarabe de palo" de las defensas contrarias. En la plantilla lo ven así, en el cuerpo técnico también y en el club lo saben. Entra dentro de lo normal, porque Joao Félix es un jugador talentoso, al que no se le puede conceder espacio y de ahí que los conjuntos rivales se empleen a fondo en su vigilancia. Simeone contaba con ello. Los números del portugués en sus dos primeros partidos no mienten: en dos partidos, el jugador ya ha recibido seis faltas y tres de ellas acabaron en tarjeta. De las 31 faltas recibidas por el Atleti, 6 han sido sobre el luso y 3 han acabado en amarilla para el contrario. Sólo el supera al Atleti en faltas recibidas, 32 por 31, y Fekir es el jugador que más faltas ha recibido por ahora, con 10.

En cuanto a Joao Félix, hae meses que está acostumbrado a ser vigilado y de alguna manera, "castigado" por la dureza de las defensas rivales. En la liga portuguesa promediaba unas tres faltas recibidas por partido y aunque se trata de un jugador que parece liviano, es bastante más resistente y potente de lo que pueda parecer. En , por ejemplo, sufrió dos entradas bastante duras que acabaron en tarjeta amarilla, sobre todo, por parte de Cabrera, ex jugador del Atleti, que le entró duro en una disputa aérea.

Sin embargo, el Atleti confía en que Joao Félix siga insistiendo. Saben de su carácter, no creen que haya ninguna "caza" al portugués y entienden que, a buen seguro, seguirá recibiendo muchas faltas, porque es, sin duda, uno de los jugadores con más talento de . Estaba claro que los rivales no le pondrían una alfombra roja en el área y que no le repartirían caramelos a su paso. Es un jugador diferencial, hábil en carrera, decisivo en el regate y uno contra uno, así que no serán pocas las tarascadas que se llevará en LaLiga. En el Atleti lo sabían. El chico también.Lo asumen.