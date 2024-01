Joao Cancelo se sincera tras el Barcelona 3-5 Villarreal: "Han sido los peores 45 minutos de mi carrera"

El lateral portugués cometió el grave error en el 0-2 del Villarreal.

Fue uno de los grandes responsables de la derrota del Barcelona, especialmente por su error en el 0-2 del Villarreal. Tras el encuentro, Joao Cancelo se sinceró en declaraciones para "Esport 3" y aseguró que fueron "los peores 45 minutos de su carrera", en relación a que jugó solamente la segunda parte.

FC Barcelona 3-5 Villarreal

"Logramos lo más difícil que era remontar y luego sufrimos tres goles más. La culpa es sólo nuestra. Hablo por mí. Fue un desastre, la verdad. Han sido los peores 45 minutos de mi carrera. Ahora ya pienso en entrenar mañana porque el sol siempre aparece y lo bueno del fútbol es que el miércoles hay otro partido", se sinceró Cancelo.

Y continuó: "La sinceridad siempre. Es culpa mía. Es un error. Tenemos un equipo joven y la falta de experiencia nos hizo tener este resultado. Estoy muy triste, de verdad. Me gusta mucho este club y cómo me tratan y mi actuación de hoy fue un desastre y no pude ayudar. Mañana lo daré todo en el entrenamiento para estar a tope mañana".

"No estoy en el barco de nadie, somos un gran equipo a nivel humano y deportivo. El entrenador no tiene la culpa. Hizo tres cambios, creo que los hizo bien y yo no correspondí al cambio porque tenía que intentar ayudar y ese error... mi cabeza ya no estaba, no tengo explicación. Es muy duro recibir cinco en casa. El deporte es así, mañana ser un día mejor", agregó.

Sobre si se ha escapado LaLiga, contestó: "Matemáticamente, no. Es muy difícil pero vamos a pelear hasta el final".