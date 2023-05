João Félix, un 'Sudoku' con dos escenarios posibles

En Londres se "congela" el interés por João y aparecen dos caminos: nueva cesión o regreso

João Félix, cuestión de estado. Resolver el futuro del portugués de una manera satisfactoria será la gran asignatura pendiente del Atlético de Madrid este verano. Su situación no es fácil. Quiso salir del club, no llegaron ofertas de traspaso por el dinero que reclamaba el Atleti y finalmente, como mal menor, se pactó una cesión al Chelsea. Seis meses por ocho millones de euros, incluyendo el pago del salario por parte del cuadro inglés. La intención pasaba por lograr que se revalorizase. No ha sido así.

De entrada, João no ha tenido un papel importante, con 13 apariciones, 3 goles, un puñado de suplencias y una expulsión nada más debutar, que le tuvo fuera de los terrenos de juego durante tres partidos. A eso cabe unir la eliminación del Chelsea en la Champions, a manos del Real Madrid, donde João tampoco brilló. En suma, en apenas dos cursos, a caballo entre Atlético y Chelsea, el jugador se ha devaluado en el mercado, pasando de un valor de 90 millones de euros a una valoración de apenas 50 "kilos". Es vox pópuli.

Traspaso 'congelado' y fin de cesión el 30 de junio

A João le quedan cuatro partidos en el Chelsea: Forest, Manchester City, Manchester United y despedirá el curso en Stamford Bidge, ante el Newcastle. Después, con fecha 1 de julio, acabará la cesión en los "blues" y João volverá a ser, a todos los efectos, jugador del Atlético. Aunque durante semanas se filtró en varios medios el interés del Chelsea en comprar a João ese interés se ha ido enfriando. Según pudo saber GOAL, el Atlético no cedió y pidió 100 millones de euros para traspasarle. Una postura rígida: Si le quieren, que pasen por caja. El caso es que, con el paso de los días, el interés por el portugués ha empezado a perder fuerza, al punto de que parece congelado.

El CFC no quiere pagar los 100 millones de traspaso

En el Chelsea tienen problemas de masa salarial, necesitan cuadrar ventas y tienen un amplio excedente de jugadores. En Londres están a la espera de saber si finalmente Mauricio Pochettino será su entrenador y tendrá algo que decir sobre la situación del "menino". No obstante, desde los despachos de Stamford Bridge no contemplan embarcarse en una operación de traspaso negociado con el Atlético de Madrid. Según le consta a GOAL, hoy ven improbable pagar 100 "kilos" por João y lo ven como un gran riesgo. A eso hay que añadir que el Atleti no quiere rebajas. Tampoco incluir jugadores en la operación, para abaratarla. Por más jugadores que le puedan ofrecer o poner encima de la mesa para abaratar la operación, el Atleti insiste: no habrá operaciones aparejadas, ni monedas de cambio. Si quieren a João, tendrán que pagar lo que se pide.

'Embudo' con João: Dos caminos, nueva cesión o retorno

Las hojas del calendario avanzan, el futuro de João sigue sin resolverse y todo hace presagiar que la hoja de ruta del portugués empieza a enquistarse. En este momento, sólo tiene dos soluciones posibles: Nueva cesión o retorno. El Chelsea no descarta plantearle al Atlético una nueva cesión por una temporada, lo que le reportaría al Atlético unos 18 millones en concepto de tarifa de préstamo. Eso permitiría al jugador seguir en Londres, al Chelsea contar con João y al Atleti, seguir teniendo el control del jugador, asegurarse un pellizco económico y de propina, ahorrarse su salario durante un curso más. El otro camino, impensable para João hace unos meses, pasa por dejar atrás Londres, volver a hacer las maletas, regresar al Atlético de Madrid, ponerse a las órdenes de Simeone otra vez y hacer la pretemporada con los colchoneros. En el Atleti no se descarta esa opción. Es lo que hay.