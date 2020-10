Jiménez contesta a van Dijk: "No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice"

El delantero mexicano no se enganchó y confesó que no le afecta que no haya sido reconocido por el defensor holandés.

Pese que se han enfrentado cuatro ocasiones en la Premier League, Virgil van Dijk olvidó ( o dejó pasar ) la existencia de Raúl Jiménez, mencionando a Chicharito Hernández y Chucky Lozano como los jugadores mexicanos que conoce.

La campaña pasada, los del mexicano tuvieron un duelo de alarido frente a los Reds del holandés, que se acabó llevando el campeón de con un 1-2. Sin embargo, el gol más bonito de aquel compromiso lo protagonizó el Lobo de Tepeji, culminando una gran contra con un potente remate de cabeza.

Raúl platicó con los micrófonos de TV Azteca, confesando que no le preocupa que el que será su rival mañana no lo haya recordado: "No pasa nada, yo me quedo con el gol que les hice en aquel partido ( vs Wolves). Durante la entrevista tal vez no se acordó de mí, o no me conoce. No pasa nada. Yo estoy haciendo lo mío en mi equipo para que si más adelante me conoce sea por mis goles".

Igualmente, el formado en América reiteró su deseo por asistir a los de Tokio 2020, sabiendo que podría hacer historia si conquista su segunda presea dorada: "A mí me gustaría estar en los Juegos Olímpicos, se puede ir platicando, sí me gustaría aspirar a ganar otra medalla", aseguró para cerrar.

La Selección mexicana se cruzará a en la Amsterdam Arena este miércoles 7 de octubre. Por los Aztecas, la presencia del atacante del Wolves parece un hecho, mientras la titularidad de van Dijk será decisión de Ronald de Boer, sabiendo que en tres días jugarán un clasificatorio para la .