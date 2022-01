Jhon Duque sobre Nacional: "Fue la mejor decisión que pude haber tomado"

Atlético Nacional presentó a los tres refuerzos confirmados hasta el momento para la temporada 2022. Alexánder Mejía, Jhon Duque y Daniel Mantilla, fueron recibidos por el presidente Emilio Gutiérrez y luego de una breve presentación, los jugadores comparecieron ante los medios de comunicación.

Uno de los principales focos estuvo puesto sobre Jhon Duque, el volante bogotano con raices antioqueñas, que llegó libre del Atlético San Luis y cuya contratación no fue bien recibida en Bogotá, por su pasado importante con Millonarios.

Al respecto, Duque indicó que "A Millonarios solo le tengo agradecimiento. Los últimos días recibí mensajes de personas que no les gustó mi llegada a Nacional, que no están de acuerdo, pero son las mismas que un día me apoyaron y me hicieron hacer historia en Millonarios".

Y continuó: "Hoy estoy inmensamente agradecido con Nacional. Escogí estar en Nacional porque es una institución grande que siempre busca pelear títulos".

Respecto a un posible regreso a Millonarios, cuando estaba cerca de ser agente libre a finales del 2021, precisó que "Aunque no tuve acercamientos de Millonarios, esta fue la mejor decisión que pude haber tomado. Estoy feliz de estar acá. Tengo retos inmensos y desde un principio hubiera escogido estar acá porque me doy cuenta de lo que es Nacional y lo que significa vestir estos colores".

Duque firmó contrato por un año con el Verdolaga y tendrá opción de renovar por dos años más a final del 2022. Su llegada ha generado buena expectativa entre la afición, pese a que su paso por México no fue el mejor.