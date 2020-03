Jesús López: "Creí que era una broma lo de Guatemala"

El canterano del América habló sobre la propuesta para jugar con la Selección de dicho país.

La Federación de Futbol de Guatemala se puso en contacto con Jesús López, canterano del América al que pretenden incorporar a la Selección de dicho país. El mediocampista mexicano no pudo rechazar la propuesta y expresó la emoción que le produce poder representar al país de su abuelo materno.

"No me lo imaginaba. Después del juego contra Comunicaciones me buscaron. Primero le dijeron a un primo de allá y me dijo a mí, pero cuando me dijo no lo tomé en serio. Fue hasta que en el club me avisaron y le puse la seriedad al asunto. Pensé que era broma, porque cómo se iban a contactar con mi primo", dijo López a ESPN.

Chucho, como le conocen al canterano del América, reconoció que tenía el sueño de llevar al Tri a los de Tokio 2020. Sin embargo, al no ser considerado por el cuerpo técnico, tomó la decisión de jugar con la Selección de Guatemala para tener rodaje y darse a conocer en el plano internacional.

"Me sirve para jugar y también para mostrarme internacionalmente. Solamente entrené una vez con ellos con la selección sub-23 y también sirvió para decirle que sí a Guatemala, porque de la lista sub-23 con 50 jugadores no fui tomado en cuenta y dije "tengo que tomar la oportunidad", concluyó.