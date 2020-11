Jesús Gallardo confesó que rechazaría jugar en Chivas

El tabasqueño confirmó que no aceptaría vestir los colores del Guadalajara, pues se siente muy a gusto en Monterrey.

Durante los últimos años, Jesús Gallardo es uno de los jugadores que más ha crecido en el futbol mexicano, pareciendo cuestión de tiempo para que reciba una propuesta por parte de un equipo europeo.

Sabiendo la complicada situación que atraviesa el Deportivo Guadalajara, el lateral de fue cuestionado en una entrevista de Fox Sports respecto a si desea vestir los colores Rojiblancos, sorprendiendo con su respuesta.

"Si ahorita me ofrecieran jugar en , la verdad diría que no, me encanta Monterrey, estoy muy feliz. Sabemos que Chivas y Rayados son clubes muy importantes", dijo el nacido en Tabasco, rechazando al Rebaño.

Gallardo Vasconcelos llegó a Monterrey en 2018, proveniente de Pumas, equipo en el que fue formado. Con la Pandilla ya consiguió una y una Copa de Campeones de Concacaf.