Jesús Corona considera que su futbol no agrada al Tata Martino

Si hay un portero de la Liga MX que puede presumir un alto nivel al menos en el último año, ese es José de Jesús Corona. El arquero logró el título con la Máquina y semana a semana muestra que el retiro aún está lejos de sus planes.

Sin embargo, desde hace algunos meses, Chuy tiene una cuenta pendiente: La Selección mexicana, a la cual no ha sido convocado por Tata Martino desde su llegada.

El arquero charló con Reforma, rompiendo el silencio y contando los motivos por los que cree ha sido ignorado desde hace algunos años por el timonel argentino.

"Parece que no le lleno el ojo al técnico en turno, creo que toma en cuenta otras situaciones. Las estadísticas hablan por sí solas y bueno, de igual manera vemos a un Alfredo Talavera que soy un año más grande que él y que muestra esa regularidad, y lo llaman; en mi caso no se ha dado".

"He pasado por buenos torneos últimamente; de hecho, el torneo que fuimos campeones, también salí como el mejor portero de la Liga y eso es un mensaje que dices: 'bueno, mínimo voy a llamarlo para conocerlo, a ver qué pasa con este arquero', pero no, ni siquiera eso, es algo que en lo personal no entiendo", dijo el veterano de la Máquina.

En sus 19 años como profesional, Corona Rodríguez visitó la camiseta de la Selección mexicana en más de 50 ocasiones. Pese a esto, no es convocado desde 2018.