Jerez fue goleado en la eLiga Dimayor

El arquero de Alianza Petrolera cayó por 6-0 ante Cristian Bonilla.

La pandemia de coronavirus obligó a la suspensión de todas las actividades deportivas a nivel mundial, pero al mismo tiempo dio inicio a una nueva manera de disfrutar el futbol: a través de campeonatos virtuales que se disputan en el FIFA 20.

Ricardo Jerez tuvo la oportunidad de debutar en dicha modalidad, siendo uno de los representantes de en la eLiga Dimayor. El guatemalteco cayó por el contundente marcador de 6-0 contra Cristian Bonilla, de .

"La verdad me sorprendió de forma positiva, se nota que le ha dedicado varias horas al Play, me leía muy bien varias jugadas, parecía que iba un paso adelante y eso me complicó". dijo Jerez sobre su rival en el campeonato en modalidad virtual.