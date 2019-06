Jérémy Ménez dejaría el América para jugar con el Juárez

El francés no es considerado por el Piojo Herrera y se marcharía cedido a los Bravos.

La situación de Jérémy Ménez es una de las grandes preocupaciones del América. El delantero francés no es considerado por el Piojo Herrera para el Apertura 2019 y hasta el momento no habían llegado ofertas por él. No obstante, todo parece haber cambiado en las últimas horas.

De acuerdo con la información que publica el diario El Universal, las Águilas podrían encontrar una solución para Ménez. Y es que el Juárez habría preguntado por el atacante europeo y estaría interesado en reforzarse con él en calidad de cedido para la próxima temporada de la .

Desde que llegó a las filas del América, Ménez no ha logrado consolidarse en el equipo y apenas ha tenido actividad, por lo que resultó una de las grandes decepciones del club en los últimos años. Cuando todavía le quedan seis meses de contrato, la cesión al Juárez podría ser una opción.

En la operación también podría entrar Carlos Vargas, quien es otro de los objetivo de los Bravos para la el Apertura 2019.