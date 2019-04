¿Jérémy Ménez responde a las críticas de Miguel Herrera a su desempeño?

A través de sus redes sociales, el francés publicó un mensaje que iría dirigido a Herrera.

Miguel Herrera no toleró más y dejó a Jérémy Ménez fuera de la convocatoria para el partido ante , argumentando que el francés no se ha entrenado al mismo ritmo de sus compañeros en las últimas semanas, una noticia que sorprendió y demuestra que no habría una muy buena relación entre ambos.

A través de las redes sociales llegó la respuesta del francés a las declaraciones de su técnico, publicando a través de sus redes sociales el siguiente mensaje: "Tus excusas son falsas", pareciendo que se refiere al Piojo y lo que dijo.

Después de muchas lesiones, el Clausura 2019 ha sido un torneo catastrófico para Ménez, pues el francés solo ha participado en tres partidos y completado 84 minutos, lejos del protagonismo vislumbrado al momento de aterrizar en Coapa.