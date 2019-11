Ménez no se olvida de Herrera: "Nunca vi a un DT hablar así de un jugador como el Piojo"

El francés habló sobre la tensa relación que tuvo con el director técnico del América.

Jérémy Ménez continúa dolido por lo que fue su paso en el América. El delantero francés, que actualmente milita en el Paris FC de la Ligue 2, lamenta que las cosas no salieron de la mejor manera y además aprovechó la oportunidad de cuestionar las formas de Miguel Herrera, técnico de las Águilas con el que tuvo muchas diferencias.

"Hubo desacuerdos entre nosotros pero la verdad, prefiero no hablar mucho del tema. Lo más importante es que dejé una buena imagen en , en el club y en el uniforme. La verdad, él la conoce y yo también. Fue algo que pasó entre nosotros, pero cuando veo las noticias me doy cuenta que no pasa únicamente conmigo", dijo al diario As.

El francés, además, habló sobre las críticas de Herrera a su rendimiento. "Francamente, casi nunca vi a un entrenador hablar así de un jugador. Eso puede demostrar que algo andaba mal o que había un problema diferente del que se hablaba. Yo entrenaba, pero sin jugar es difícil demostrar lo que soy capaz de hacer .Cuando jugué, muchas veces fui bueno, creo".

Vale destacar que Ménez estuvo dos años en el plantel del América, siendo el Clausura 2018 el mejor torneo que tuvo con cinco anotaciones. Luego, las constantes lesiones y los desacuerdos con el Piojo Herrera provocaron su salida del equipo en agosto del presente año, cuando se anunció su regreso al balompié de su país.