Jean Márquez, dolido por el descenso de Mixco

El capitán de Mixco lamentó la decisión de la Federación.

Mixco está muy dolido por el descenso, y el capitán Jean Márquez no pudo ocultar el malestar con la decisión de la Federación. En entrevista con Guatefutbol, el mediocampista contó cómo toma las cosas.

"Me da cierta tristeza, porque habían posibilidades y eso lo sabíamos todos. Habían posibilidades de poder salvar la categoría y yo soy muy respetiosos de lo que expresan los comunicados".

"Encuentro algunas cosas que no comprendo, como cancelar el torneo porque el sistema sanitario del país no da para reanudarlo, pero sí se está pensando en repechajes, también el decretar desierta la parte alta de la tabla y la baja no", aseguró Márquez.