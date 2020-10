Jean Beausejour descartó volver a La Roja: "Siento que fue una buena decisión"

El zurdo no desiste del retiro de la Selección anunciado al concluir la Copa América. También enfrentó las críticas por su rendimiento en U. de Chile.

La de fue la última instancia competitiva oficial que afrontó Jean Beausejour defendiendo a La Roja. Pese a que el técnico Reinaldo Rueda tomó contacto con él, el zurdo descartó un posible retorno tras su retiro.

De hecho, hace unos meses el DT caleño se mostró ilusionado con la opción de concretar un eventual regreso del lateral al equipo nacional. "Es un tema que hablé con Jean posterior a Copa América y viéndolo en estos juegos de liga nacional e incluso y en frente a Inter por , uno sigue añorándolo y extrañándolo", declaró en su momento el colombiano.

Incluso destacó el aporte del futbolista al combinado criollo. "La trayectoria y experiencia, sus características de juego y su inteligencia, la ascendencia que tiene en el grupo, la comprensión táctica con el equipo", dijo.

Más equipos

Al respecto, el jugador de ascendencia haitiana indicó que "tuvimos la oportunidad de mandarnos mensaje con el profe Rueda, y nos quedó pendiente una conversación más seria, y cuando él dice que evalúa mi retorno, yo sentía que mi respuesta debía ser privada por una cuestión de respeto. Sentía que la ratificación debía hacerla privada pero por la pandemia no se dio eso" , dijo en el CDA.

Y agregó: "La gente que me conoce, sabe que fue una decisión tomada con mucho dolor porque dejé algo que quiero mucho, y hubiese sido poco serio volver. Me costó tomar esa decisión y ahora siento que fue una buena decisión".

Por otra parte, se refirió a las bajas de la Selección de cara a los cruces ante Uruguay y Colombia , en el inicio del camino rumbo a 2022. "Son bajas muy sensibles porque (Bravo y Medel) son dos referentes históricos que aparte de jugar, transmiten muchas cosas a los más jóvenes, pero tengo mucha ilusión que ese gen de competitividad que sale sobre todo en partidos oficiales saldrá a relucir en estos partidos".

Finalmente, aseguró que tiene confianza en Sebastián Vegas para cumplir en el puesto. Cabe destacar que el hombre surgido en registra 11 partidos como titular en y solo estuvo ausente en un encuentro. "Creo que Vegas es especialista, está jugando ahí en Monterrey y no debiera tener problemas para jugar ahí" , indicó.

En otros temas, enfrentó las críticas por su rendimiento en Universidad de . “Las críticas las acepto con humildad, me moldean el carácter. No te digo que no me hacen nada, pero estoy acostumbrado“, dijo. “Toda mi carrera no he sido un jugador muy querido, y eso es algo con lo que me ha tocado convivir y seguirá pasando hasta que me retire“, complementó.

Lo anterior, luego de la goleada que le propinó el pasado fin de semana. De hecho, el lateral suma seis partidos sin ganar un clásico, con dos empates y cuatro derrotas. “Me imagino que hay reacciones. He tenido la posibilidad de jugar en clubes de alta convocatoria, he tenido la posibilidad de estar en la Selección y en todos hay exigencia al máximo. No imagino a ningún hincha contento después del fin de semana”, cerró.