Javier Tebas se pronuncia sobre el Caso Neymar: "Se jubilará en el PSG"

En la feria de fútbol Soccerex Lisboa, el presidente de LaLiga ha sido contundente sobre el futuro del brasileño.

Tras la feria del fútbol Soccerex en Lisboa, el máximo dirigente de LaLiga compareció ante los medios de comunicación allí congregados. Y uno de los temas que apareció en la comparecencia de Tebas fue la resolución del 'caso Neymar' y su opinión al respecto. Tebas fue muy claro al respecto."Neymar se jubilará en el ". Ese ha sido el titular que uno de los hombres más poderosos del fútbol, no solo español, sino también a nivel internacional, ha otorgado a los periodistas que le han cuestionado al respecto. Además, ha argumentado el por qué de esta frase.

“Siempre es importante tener buenos activos para aumentar el valor pero no es imprescindible. Hubiera sido mejor si venía Neymar pero si no viene no era imprescindible porque seguimos creciendo. El problema de que Neymar no haya venido es que ya se fue cuando se marchó al PSG. Aquel fue un fichaje fuera de mercado, solo se pudo fichar haciendo trampas aumentando los patrocinios. Cuando tú has hecho una operación fuera de mercado es imposible volver a venderle por ese precio. Tal como está el mercado Neymar se jubilará en el PSG a menos que él se baje el sueldo y el psg sus pretensiones”, aseguró el dirigente.

De nuevo, Tebas volvió a apuntar al PSG, acusando al equipo francés de hacer "trampas aumentando los patrocinios" y señaló que fue un refuerzo el de Neymar "fuera de mercado". No se ha podido ser más claro ni contundente que el presidente de LaLiga.