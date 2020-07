Javier Tebas: "No me planteo la dimisión"

El presidente de LaLiga comenta que ha reflexionado sobre la situación, pero que no se le pasa por la cabeza dimitir

Javier Tebas, presidente de , no se plantea abandonar su cargo. Así se lo ha comentado hoy a los periodistas que esperaban su comparecencia. Tebas ha señalado que "no se plantea la dimisión" y que se ha "encontrado varias crisis" desde que está en el mundo del fútbol y que, al final, "siempre los tribunales han acabado dando la razón a LaLiga".

El presidente de LaLiga ha explicado que "a lo largo de mi historia me he topado con situaciones difíciles, la liga de 23, la liga de 21 en Primera con el , otra vez la liga de 23 pero esta vez con el Guadalajara, y al cabo del tiempo, los tribunales acabaron dando la razón a LaLiga", ha explicado Tebas.



🎙️💭@Tebasjavier:



⛔️ "No me planteo la dimisión"



👍 "Me he encontrado varias crisis y siempre los tribunales han dado la razón a @LaLiga"



📺 #Golazo pic.twitter.com/WH40pjlISn — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) July 27, 2020

Javier Tebas ha dado la cara este lunes en 'Deportes Cuatro' tras un fin de semana con cruce de comunicados entre LaLiga y el Fuenlabrada. El presidente de LaLiga ha desmentido la información que había salido publicada en las últimas horas y ha confirmado que no va a dimitir de su cargo.

"No me tengo que esconder. Si hay alguien al que se le tienen que cortar las orejas, es a mí. Pero no voy a dimitir. No puedo saber si hay una persecución política o de otro organismo hacia a mi, pero ya estoy acostumbrado a estas situaciones", afirma Tebas.