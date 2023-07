Javier Tebas: “La Superliga parece una Supercopa de dos...”

El presidente de LaLiga analiza la situación del Barcelona y la mejora de relaciones con el club catalán: “Con Joan (Laporta) te diviertes”.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha comparecido este lunes 3 de julio ante los medios de comunicación antes de la Gala en la que se presentó el nuevo logo y el nuevo nombre de la competición, lo que para la patronal significa "la nueva era" del fútbol español.

En su comparecencia, Tebas se refirió a diversos temas de la actualidad, entre los que se destaca la Superliga que hace tiempo planean el Barcelona y el Real Madrid. "Esa Superliga parece una Supercopa de dos… Siempre dicen que hay más, eso lo quiero ver…", señaló el presidente de LaLiga.

A continuación, los temas y las respuestas que dio Tebas durante su intervención con la prensa...

Nueva era de LaLiga

Cerramos una etapa. Es muy simbólico el antiguo que ha acompañado a esta competición desde que se creó como LFP. Ahora hay otros símbolos que reflejan lo que es hoy el fútbol actual, más tecnológico, más radical y cómo lo retransmitimos. Hoy veremos un cambio radical y mucho más moderno.

Laporta ha venido, que parece que han mejorado las relaciones.

Con Joan es difícil en el cuerpo a cuerpo no estar a gusto, te diviertes. Han mejorado en lo que había que hacerlo, pero todavía quedan bastantes cosas más. No como persona, porque es una persona agradable, sino por cuestiones de club, que las están mejorando.

¿Cómo ve el papel del Barcelona en los últimos meses?

El Barcelona está teniendo claro los deberes que debe hacer. No es ninguna imposición de LaLiga, es un autoconvencimiento de ellos. Están haciendo un esfuerzo muy importante, que es muy duro. Son esfuerzos necesarios, que tal vez se debieron hacer antes. Me siento contento de que se trabaje por el futuro y el bien del Barcelona, que es un club muy importante en España.

Laporta espera cerrar el próximo ejercicio sin pérdidas.

Espero que consiga todo eso. Hay que trabajar muy duro para conseguirlo. No es nada fácil, lo pueden conseguir si lo trabajan. Joan siempre es optimista, de ahí no le vamos a bajar. Siempre es importante.

El País dice que la Policía podría parar los partidos por casos de racismo

Tengo que estudiarme bien la legislación. No me la he estudiado bien.

¿Avances con Mbappé?

Cada cinco minutos hay nuevas noticias.

¿El Barça podrá inscribir todo lo que quiere?

Si trabajan en lo que tienen que trabajar, pues podrán inscribir. Están en esa línea y esperemos que continúen.

¿Cómo está con la Federación el pulso por las competencias?

Como hace diez años que llegué a presidente. No ha cambiado. Ahí no hay nueva era.

Laporta dice que se queda en la Superliga.

Esa Superliga parece una Supercopa de dos… Siempre dicen que hay más, eso lo quiero ver…