Javier Tebas: "Esta irrupción de dinero no favorece al modelo que quiere Florentino"

El presidente de La Liga ha comparecido para analizar el acuerdo con CVC, aprobado en la Asamblea.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el acuerdo con CVC, que ha sido aprobado por unanimidad por los clubes, excepto Real Madrid, Barcelona, Athletic y Oviedo.

La rueda de prensa de Javier Tebas

"Son bancos de inversión de primer nivel, y se han sometido a las preguntas de los clubes. Era importante, muy contentos con el resultado, tener la confianza de cerrar los acuerdos de 38 clubes nos refuerza y es un día importante".

"Este acuerdo es fruto de 10 meses prácticamente, entre los que hemos vivido la Superliga, que ha puesto en peligro el acuerdo. Satisfecho con el acuerdo. Han votado los de siempre, ellos opinan que quieren otro modelo de Liga, no el que defiende la mayoría, y se ha demostrado que, en voto secreto, que me gustaría ver en otras instituciones, como la RFEF, que sea secreto".

"El voto es totalmente secreto".

"No es una salvaguarda legal. Creíamos que era lo mejor para tener más consenso, pero nada más. Sobre medidas cautelares, ya profundizaré cuándo ocurra. Que se decretan medidas cautelares cuando hay que desarrollar es exagerado. Es un acuerdo de comisión delegada el del 15%, pero no veo que pueda ocurrir. No me gusta plantear la opinión de 4 que quieren entorpecer".

"Hay un artículo, el 5.4, que establece que en el reparto de derechos audiovisuales, hay que tener en cuenta la participación de los clubes en la generación. Muchas de las cuestiones que planteamos en el plan ya lo hacen. Tenemos otros caminos para que sea justo y equitativo, y hay otros en los que podemos corregir este error. Van a poner 2.750, hay que restar lo que no van a coger. Estaremos entre 2.100 millones de euros".

"No os habéis enterado, mira que os hemos enviado información. La Liga es la gestora de los derechos de todos los clubes, y lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo con CVC para que crezca el valor de los derechos. El Barça y el Madrid no están cediendo sus derechos. No es verdad. Más todavía con lo aprobado y explicado. Si hacemos caso siempre al Real Madrid, estáis malinformados. CVC no comercializa, va a poner el dinero y La Liga sigue comercializando como hasta ahora, no vende nada.

De los resultados que tenga, se quedará con un porcentaje de lo que se genere. No se quedará con ese porcentaje, ni con lo que generen. Si no lo cogen, el porcentaje baja y el acuerdo baja. No hemos vendido nada a nadie. CVC no gestiona eso. Lo que hace es que crezca ese valor".

"No se cede nada a CVC. No tiene derecho de nadie. La Liga tiene un mecanismo de compensación en el Decreto, donde se establece el reparto. Habrá que ver, de todos los planes, que el Barcelona y el Real Madrid tendrán muchas cosas hechas. Habrá que ver en cada momento qué caso es. No colaboran lo mismo en el valor de los derechos. Lo que intentamos es que se adapten, hagan campañas internacionales. No se van a beneficiar del trabajo de los demás".

"Es en participación de los resultados de la explotación audiovisual. De los resultados es cuánto tiene CVC. La Liga sigue valiendo 25.000 millones de euros. Ahora, en vez de entregar 2.700 millones será eso menos lo que no quieren Real Madrid, Barcelona y Athletic. La valoración no cambia, recibirán de la comercialización, y esa parte no tendrán. El riesgo de una nueva competición perjudica el valor, eso es evidente. Cuando analizas los riesgos, baja y sube la valoración. Surgió en medio de las negociaciones. Sin duda, la postura tiene que ver con la Superliga, sobre todo con el Real Madrid. Esta irrupción de dinero no le favorece al modelo que quiere hacer Florentino, tendrá menos mercado y estrategia para hacer.

Es un problema cultural, cree que los grandes son los que tienen que mandar en todo, y lo que les sobre, repartir entre el resto".

"No ha venido CVC al rescate, no ha venido a poner dinero por las pérdidas. Solo pueden destinar el 15% a deudas. El 15% a jugadores y el resto a infraestructuras. En absoluto han venido a rescatar al fútbol español, ha venido a construir una liga más grande, solo el 15% se destina para deudas. Si fuera un rescate, podría destinar lo que tocase, pero es al revés, a invertir para el futuro. Alguien que recibe 100 millones, solo destinará 15 millones. Es al revés, el compromiso para construir, para ser más globales, para poder crecer".

"Solo sé esto por los medios de comunicación. No recibirán la parte que les correspondía. Hay que recordar que al Barcelona le correspondían 275 millones de euros, que no les venían mal. Tienen gente muy inteligente, y que con las últimas decisiones, se nota".

"Yo no conozco bien sus números. Antes de Messi había otros jugadores firmados. Había un 15%, más de 40 millones de euros, y podría haber puesto a algún jugador. Podría haber sido Messi. En La Liga queremos tener a los mejores. Se nos fue Neymar, Messi, Cristiano. Ha sido una salida algo traumática, porque durante un mes, Laporta dijo que todo va bien, y en una tarde se cae.

Hemos trabajado mucho para que nuestros datos no caigan. No hay una cláusula que ponga que paguen menos porque se vaya Messi. No son tan imprescindibles como para que los operadores vendan suscripciones. Los clubes son parte de la historia y los fans del Barcelona que están en España seguirán al club, esté o no Messi. Firmamos 8 años con ESPN y no hay una cláusula de que esté o no. Ayudan, pero no son imprescindibles".

"El reparto es el mismo. Es exactamente el mismo. Nosotros esperamos que lo antes posible, porque significará que está creciendo. Lo recuperarán en función de cuánto crecemos, es muy importante para que podamos seguir creciendo, y que vayan invirtiendo en infraestructuras que le permitan seguir creciendo. Cuánto mejor le vaya al fondo, que tiene un 10%, cuánto más valga su 10%, más está ganando el 90% restante, los clubes.

Queremos ganar cuanto antes mucho, porque los clubes ganarán mucho. Cuando uno compra una empresa, la compra para siempre. Aquí solo son 50 años. Hay que tener visión empresarial".

"Todo lo que hacemos, se mete siempre la RFEF, una más y la pongo en la lista. El acuerdo habla de dos cuestiones, y habla de mi sueldo, no se ha leído el acuerdo. Hemos pensando en los que ascienden y en los que han estado que tienen derecho a recibir su parte, porque han contribuido al crecimiento. Hemos pensado en el Deportivo, y si consigue ascender, le corresponderán 30 millones. Aquellos que no hayan estado durante 10 años, recibirán.

Tienen un mínimo de 4 millones de euros. Eso lo respetamos los 10 primeros años, todos recibirán una parte desde el Decreto".

"CVC recibirá una parte proporcional del rendimiento de los derechos audiovisuales. CVC se llevará eso, y en el futuro el 8% lo podrá transmitir otro. Lo que me preocupa es que vamos a crecer mucho, y ese dividendo lo vamos a compensar con el crecimiento".

"El acuerdo es histórico y excepcional, es la primera Liga del mundo que lo hace, con un fondo tan importante. No lo ha hecho con nadie, solo con nosotros, no va a ir contra la cuenta de resultados. Solo permitimos un 15% para salarios. No va a haber inflación salarial. La diferencia con la Primera RFEF es en los trabajos, nosotros vamos a hacer crecer nuestras categorías. Cuanto más crezcamos, va a haber más distancias. Tiene los mimbres para hacer una gran categoría, pero hay que trabajarlos, no basta con cambiar el formato".

"El Barça no se ha quedado sin Messi por no estar a favor de este acuerdo. Grandes jugadores van a seguir firmando. El Real Madrid ha cerrado un ejercicio excepcional dentro de la pandemia, y tiene capacidad para fichar. El Athletic tiene fondos propios. En el caso del Barça, el problema es de las deudas".

"Si hay clubes que no acceden, se reduce lo que se recibe".

"Me enteré de que no el mismo día que no iba a estar, a la vez".

"No hay préstamo. Tengo un solar, soy el dueño, y quiero edificarlo. Tengo a Óscar y le digo que quiero edificar el préstamo. No es un préstamo, no nos prestan nada, gestionamos los derechos audiovisuales y se llevan del resultado".

"El dinero no lo da CVC a los clubes, es LaLiga quien lo da. No creo que se disuelvan muchos clubes, si es así lo asumiremos".