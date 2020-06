Javier Tebas: "Donde se pueda, debemos permitir que haya público"

El presidente de la LFP, a horas de que vuelva LaLiga tras el parón por Covid-19, se refiere al posible regreso de los aficionados.

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha comparecido este domingo en el programa 'El Partidazo' de Movistar, donde repasó todo lo que tiene que ver con la reanudación de , prevista para este jueves 11 de junio con el derbi de Sevilla.

"Siempre he creído que volveríamos a jugar. Ha sido difícil pero lo hemos conseguido", dijo el máximo directivo de la LFP, quien también fue preguntado por la posibilidad de que haya público en los estadios antes de lo esperado.

EL REGRESO DE LAS AFICIONES Y EL CONTROL A LOS JUGADORES

"En el momento que se pueda tiene que haber aficionados. Es todavía un asunto sanitario. Ahora mismo estamos trabajando sobre un protocolo de vuelta a los estadios. Donde se pueda debemos permitir que haya público. Veo que hay mucha relajación y tenemos una responsabilidad para que se pueda terminar la competición", aclaró sobre ese punto.

Más equipos

Por otro lado, Tebas destacó la importancia que tendrá el control de los jugadores: "Estamos hablando de más de 2.500 test y todo está saliendo de manera correcta".

CHINA Y EL CAMBIO DE HORARIO EN LALIGA

En cuanto al cambio de horario, Tebas aclaró que tiene "contacto con los operadores audiovisuales y nuestros aficionados en nos obliga a poner estos partidos a las 14.00 horas".

SONIDO VIRTUAL EN LAS TRANSMISIONES

También habló de Tebas de las transmisiones televisivas, que podrán tener sonido ambiente real y virtual. "Yo me voy a poner el sonido virtual. Hemos decidido dar esas dos opciones de audio y que el espectador decida', anticipó'.

Sobre la presencia de los medios de comunicación en los estadios, Tebas indicó: "Hemos pasado de 8 fotógrafos a 14, ese es el número definitivo''.

El artículo sigue a continuación

Por otra parte, sobre la barbacoa de la polémica, la que hizo el madridista Luka Jovic en las últimas horas, Tebas afirmó: ''He estado hablando con el , hay que recordar que este jugador no está con el grupo, no comparte lugares de entrenamiento con sus compañeros''.