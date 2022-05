Javier Tebas azota al PSG y defiende al Real Madrid: “No todo es dinero”

El presidente de LaLiga habló de Mbappé, del Real Madrid, de Lewandowski, del despido de Anil y del PSG

En el marco de los desayunos de ‘Europa Press’, Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha vuelto a reiterar que denunciarán al PSG ante la UEFA. Tebas confirmó que "la denuncia al PSG la pondremos primero ante la UEFA, en uno o dos días. No consentiremos desde LaLiga que un club europeo destroce el fútbol europeo. La denuncia está redactada y no es postureo, son datos económicos objetivos”, dijo.

Además, volvió a argumentar que el PSG no puede ser ejemplo de nada y que la renovación de Kylian Mbappé no se sostiene: “El PSG, con más pérdidas y masa salarial que el Real Madrid o el Barça, renueva a Mbappé con unos importes que... Es que es imposible si no hay engaño a patrocinios o aportaciones de capital a un nivel superior al establecido por UEFA”, aseguró Tebas. Por último, se preguntó "¿el presidente del PSG puede hacer lo que quiera porque UEFA tiene dependencia económica de él? No puede ser".

El artículo sigue a continuación

“El Madrid ha ganado Champions y Liga, no todo es dinero”

El presidente de LaLiga ha querido ensalzar al Real Madrid, por su gestión económica y su fantástico presente deportivo. Tebas comentó: “Hay que felicitar al Real Madrid por la 'Champions'. Su gestión económica en pandemia ha sido excelente y ha sido el único participante que no ha tenido pérdidas durante la pandemia. Y ha sido campeón de la 'Champions' y de LaLiga, no todo es dinero", aseguró Tebas.

Además, insistió: "Le daría el Balón de Oro a Benzema, porque ya lo merecía otro año y está a otro nivel, con goles y asistencias”.

“El Barça no puede fichar a Lewandowski”

Tebas también respondió a preguntas sobre la situación del FC Barcelona. Según el presidente de LaLiga, “el Barça conoce su situación económica y las normas. No sé si venderán a De Jong o a Pedri o a 'Pepito Pérez', pero saben que deben ingresar más y vender activos. A día de hoy. sigue sin poder fichar a Lewandowski"

El despido de Anil en Valencia

Sobre la destitución de Anil Murthy como presidente del Valencia CF, Javier Tebas valoró su adiós: “No es ni positivo ni negativo, personalmente creo que era insostenible para él. Era muy difícil que pudiera seguir en Valencia" ha dicho en los desayunos de Europa Press.





‘Palo para Rubiales’

Tebas también habló de la situación de Luis Rubiales y de la situación del presidente de la RFEF. “Lo de menos es el sueldo de Rubiales y los 3.000€ de vivienda. Todos esperábamos que diera explicaciones, pero no, pareció 'Cuéntame'", dijo. También habló de su relación particular con Rubiales: "Según Rubiales, yo estoy detrás de todas las tramas. Tiene un problema obsesivo con LaLiga y con Javier Tebas. Yo no estoy detrás de nada, soy presidente de LaLiga y tengo que decir lo que pienso. Eso no es estar detrás de nada, ni lo estoy ni lo estaré”, aseguró.

El dinero de CVC

Javier Tebas explicó que a 31 de mayo, LaLiga ha recibido 615 millones de CVC para repartir entre los clubes. De ese total se han justificado y entregado ya unos 545 M€, que serán prácticamente 908 M€ a finales de julio