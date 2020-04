Saviola a GOAL: "Quizá la gente de River esperaba que sea el de la primera etapa"

"Fui un privilegiado al volver con 35 años y encontrarme con esa clase de jugadores. Me retiré donde quería", analizó el Conejito en exclusiva.

Javier Saviola es uno de las joyas de la cantera de River. Debutó a los 16 años de la mano de Ramón Díaz y en 2001 pasó al , para iniciar su aventura por clubes de la elite europea. Ya sobre el tramo final, decidió dejar el Hellas Verona para emprender el regreso al Millonario y darse el gusto de volver a vestir la camiseta de sus amores. Sin embargo, Marcelo Gallardo le dio pocos minutos y el rendimiento no fue el soñado.

"Fue un privilegio volver con 35 años y encontrarme con la clase de jugadores que me encontré, con la clase humana de Piscu (Pisculichi), Mercado, Alario, mismo Marcelo (Gallardo). Quizá no fue el retiro que yo hubiera esperado pero hubo cosas importantes, como encontrar un grupo enorme de buenas personas. Nos hemos dejado grandes momentos y lo pasé muy bien, muy feliz. Pasamos cosas muy lindas"

"Sería un desagradecido si digo que hay algo que no fue lo que esperaba (hablando de River). Cuando me preguntan por el paso por River lo pienso en dos partes: la primera parte y lo que manifesté siempre, que yo quería retirarme en River. Quizá la gente esperaba que yo fuera el de los primeros momentos".

Más equipos

Y valoró: "Pude salir con mis hijos al Monumental. Entré a un equipo con mucho prestigio y humildad. No sólo se basa en cómo uno termina sino en lo que ha vivido. Por eso no tengo ningún sentimiento malo, estoy agradecido, me retiré en el club donde quería retirarme".