Javier Espinosa en Goal: “Desde ahora, cualquier decisión en la Eredivisie no será justa”

El centrocampista español del Twente, valora la suspensión del campeonato neerlandés, que deja absolutamente todo en el aire sobre el futuro.

A medida que las cifras de la pandemia del Covid-19 han ido amontonándose en todos los países, cada uno de ellos ha ido posicionándose de la mejor manera posible para tomar decisiones respecto a la vida previa a la irrupción fulminante del virus. El regreso del fútbol es, sin duda, una de esas noticias que todos los amantes del deporte rey están siguiendo con atención principal y tras muchísimas interrogaciones, posibilidades y dudas, la neerlandesa dio un paso al frente este lunes, donde decretó la suspensión definitiva del fútbol hasta el 1 de septiembre de 2020, fecha en la que estima que podrá tener la seguridad total para controlar la situación que requiere el campeonato.

Allí, juegan 8 futbolistas españoles y, peculiarmente, cinco de ellos militan en el mismo equipo, el Twente de la localidad de Enschede. Esa pequeña comunidad española en suelo oranje, curiosamente tiene cierto origen en La Masía, pues cuatro de ellos, se criaron en la entidad culé. El técnico, además, es el hispano-uruguayo Gonzalo García, que ya el año pasado logró, como ayudante, ascender al club a la élite tras haber pasado una mala racha que lo hizo descender. Este curso, el equipo estaba sufriendo por intentar mantenerse en la Eredivisie y, justo cuando la actividad paró, estaban en 14ª posición, un punto por encima de la plaza de promoción (la tercera por abajo, que es la primera que tiene riesgo de descender porque juegan ante uno de los mejores de la 2ªDivisión). En ese bloque de españoles, uno de los fundamentales, es Javier Espinosa, que tras haber jugado en Primera División con o y varios años en Segunda División española, aceptó la propuesta del Twente hace dos cursos.

El de Talavera de la Reina, era ya consciente que la decisión acerca de cómo iba a afrontarse el fútbol tras este parón obligado, no iba a demorarse demasiado: “Sabíamos que podía haber novedades en cualquier momento y ha salido el Primer Ministro holandés a decir que se suspende la Eredivisie hasta el 1 de septiembre. Esa decisión, desde ahora abre dos posibilidades. Falta que se reúnan los clubes con los jefes del campeonato holandés para acabar de llegar a un acuerdo por si se juega lo que resta de campeonato desde ese fecha, o se da por sentado que para ese 1 de septiembre ya empezaría una nueva temporada y la actual, que queda pendiente por disputarse, se cierra como está a día de hoy la clasificación. Al final, es una decisión difícil porque hay quienes quieren jugar y otros que no. Todos estamos preocupados porque lo más importante es la salud en estos casos, pero es entendible esa preocupación porque esperar hasta el 1 de septiembre significa que hay problemas con los contratos. Habrá quien ya iba a firmar con otro club, quien tenga otras opciones o quien ya tenga hasta firmado contrato con otro equipo… y es complicado olvidarse de todas esas cosas”, asegura, pues queda condicionado todo durante algunos días más y la duda siempre generará tensiones y dificultades para que nadie salga desfavorecido por esta situación.

“No sé que va a suceder desde ahora, pero desde luego, esta decisión es injusta. Creo que, de todos los clubes de Primera División y Segunda División, nadie va a salir feliz de esta decisión. No tiene sentido que se juegue en septiembre esta temporada (si es lo que se decide), al menos para mi. Además, para el club es un problema ya que cada partido en nuestro estadio es una fiesta, lo llenamos con más de 30.000 espectadores y esos beneficios son fundamentales para la caja. Ahora está todo eso indefinido. Ni yo tengo claro qué me pasará y tampoco el club tiene certezas”, recalca el español, pues sin haber terminado ya el campeonato y con el problema evidente de los contratos que terminan en junio, lo más viable será que se termine la temporada tal cual está actualmente y eso, además de no ser del todo justo, generará noticias muy duras para algunos clubes.

“Yo, por ejemplo, llegué libre al Twente hace dos temporadas y termino contrato justo ahora el día 30 de junio. Y, claro, si ahora se ha decidido que no se juegue hasta septiembre, pues todo queda en duda y sólo nos queda esperar a que se adopten todas las decisiones definitivas para ver cómo se arregla cada caso. Como no se sabe aun al 100% lo que sucederá, no podemos tener nada claro”, confirma, y es que su caso es evidentemente uno de los que está en la lista de mas complejos ya que, al terminar contrato cuando este curso terminaba en junio, ese era el momento donde se firmaría un nuevo contrato, se decidiría marchar a otro club o elegir libremente su destino y, ahora, sin embargo, la interrogaciones máxima para él y para muchos más.

Espinosa fue curtido en La Masía durante toda su etapa como adolescente, ganó todo como juvenil culé, llegó a ser dirigido por Luis Enrique o Eusebio Sacristan y alcanzó incluso a entrenar en alguna pretemporada con la primera plantilla del . Ahora, disfrutaba de su segunda gran campaña en el Twente, donde estaba jugando como titular: “El parón por el coronavirus llegó de repente y lo estamos pasando de manera extraña. Estamos viviendo en Enschede mi novia y yo. Dentro de lo malo, no lo llevamos mal porque aquí en se puede salir a pasear, a hacer deporte y, eso al menos te da otra sensación. Está siendo un confinamiento con medidas menos restrictivas que en . Nos despertamos temprano para tener un horario adaptado a toda la situación, entrenamos los dos con cuatro gomas y cuatro pesas que es lo único que tenemos aquí en casa. Y cuando acabamos esa parte, yo salgo a correr para hacer una tabla que el club nos ha mandado a través del preparador físico para que tengamos una continuidad todos los futbolistas del equipo. Y, una vez termino eso, empieza el tiempo para rellenar con todo lo que se nos ocurra”, apunta el centrocampista.

“Hasta ayer, las directrices que teníamos del club eran básicamente centradas en nuestro trabajo físico diario, para no perderlo y para no ceder en ese sentido. Te controlan que lo vayas haciendo, aunque al final, lo importante aquí es para ti porque si se reanudaba la competición, tu estado físico es fundamental. No sabíamos nada más, sólo estábamos a la espera de lo que nos dijeran. El club pidió permiso para que pudiéramos ir a entrenar a nuestras instalaciones, pero no se lo permitieron y tuvimos que seguir como hasta ahora. Así que la única tarea era… esperar”, destaca Espinosa, que tras ser pieza clave del , fue contratado por Villarreal, donde jugó una temporada en Primera División y, desde ahí, fue pasando por Almería (1ªDivisión), (2ªDivisión), (campeón en 2ªDivisión) y (2ªDivisión).

“Ser capaz de mantener tranquilidad con la familia, ya es otra cosa. Aquí no tenemos a nadie más que a nosotros (mi novia y yo), por lo que, al final, eso siempre te crea una angustia mayor sobre la familia. Quieres que estén bien, ellos también tienen más dudas sobre cómo llevamos aquí las cosas al no ser exactamente igual la situación en cada país y se intenta solucionar con video-llamadas y cosas de este tipo que no es el trato cercano, pero intenta imitarlo para que lo sobrellevemos mejor. Además, hay un amigo, que fue entrenador mío cuando era muy pequeño, que está contagiado y entonces, estamos pendientes de él, de sus novedades y de cómo avanza su caso. Está en la UCI y, con todos los muertos que hay, sabiendo las cifras que se han acumulado y cómo sigue avanzando todo, verdaderamente en una pena. Ver así a tu país, más aun estando fuera, verdaderamente es algo que nos duele y es una lástima tremenda”, apunta el talaverano desde la distancia aunque en conexión directa, a diario, hacia su ciudad.

Ahora, tanto a Espinosa como a todos los futbolistas de la Eredivisie, sólo les queda esperar la decisión definitiva tras la reunión de los ejecutivos del campeonato y los representantes de cada club pero que, si nada cambia por completo, dictarán este próximo viernes una resolución definitiva. La más probable, insisto, que el campeonato 2019-2020 termine (siendo campeón y AZ Alkmaar clasificado para la previa de Champions pese a tener ambos los mismos puntos y compartir liderato), y que cuando el fútbol se reanude en septiembre, sea ya con el inicio de la nueva temporada liguera.