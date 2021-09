Javier Eduardo ‘Chofis’ López, ¿oportunidad de refuerzo con Chivas?

El nacido en Torreón se ha convertido en la gran revelación de la MLS como goleador en San José Earthquakes, aún bajo propiedad de Chivas.

Javier Eduardo López, mediocampista de San José Earthquakes, ha destacado en las últimas semanas en la Major League Soccer de Estados Unidos y se vuelve una gran oportunidad de refuerzo para Chivas.

La ‘Chofis’ ha recuperado confianza bajo la dirección técnica de Matías Almeyda, que ha despertado su olfato goleador y lo pone en la palestra del equipo por ahora dirigido por Marcelo Michel Leaño pues aún continúa siendo propiedad de los Rojiblancos.

En medio de la acumulación de minutos y goles en Estados Unidos, Javier Eduardo renovó su vínculo contractual con un Rebaño que prácticamente lo había ‘sacado’ de la institución luego de un episodio de indisciplina que incluso llevó al tema legal a Dieter Villalpando ahora incorporado con el Puebla.

Chofis ha anotado 10 goles en 24 partidos de la temporada 2021 donde destacó un Hat Trick ante el Real Salt Lake, mismo que le llegó poco más de ocho años del último en su debut con Chivas en el 2013, equipo con el que se mantuvo hasta noviembre del 2020.

Quizá el momento que más le dio confianza a Javier, lejos de los incidentes de indisciplina que marcaron su paso por el conjunto tapatío, fue en marzo del 2016 cuando hizo dos goles a Rayados de Monterrey, que llegaba a dicho partido como líder de la tabla. En aquel entonces eran dirigidos por el mismo Almeyda y les quitaron el invicto como local desde su mudanza al Estadio BBVA.

El préstamo del nacido en Torreón con San José terminará en diciembre y existen diferentes opciones para su futuro: volver al Guadalajara aunque Amaury Vergara y Ricardo Peláez mencionaran que no volvería a vestir la playera rojiblanca, extender su cesión con los Terremotos, que adquieran sus derechos federativos, o bien, que sea vendido al revalorizarse por las actuaciones en la temporada en curso. Cabe recordar que la situación actual de la entidad jalisciense en el tema económico no es la más atractiva donde resulta más conveniente repatriar jugadores o hacerse de quienes están libres de contrato y que no les costaría un peso integrarlos a su plantilla.

“Me queda poco tiempo aquí de préstamo, me encantaría quedarme aquí, que ojalá me pudieran comprar, tengo muchas ganas. Me gusta la ciudad, el equipo, me ha gustado mucho cómo me han tratado y eso lo valoro mucho. Lo único que pienso es que me gustaría estar aquí y seguir mucho tiempo en el equipo”, declaró Chofis hace unos días.

“Falta mucho tiempo para saber qué va a pasar con mi futuro, me gustaría estar aquí, pero de igual manera, mi carta pertenece a Chivas y si me tocaría regresar a Chivas también me daría mucho gusto poder regresar, tengo otra revancha por allá y ojalá pase lo mejor para mí y nada más hay que esperar”, agregó en la misma conferencia.

El futuro del canterano del Guadalajara se definirá en próximas semanas, siendo una buena opción para todas las partes donde ha ‘enmendado el camino’ en busca de destacar personal y profesionalmente como estaban puestas las expectativas sobre él.