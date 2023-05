Javier Aguirre no quiere pensar en rumores sobre su llegada al América

Javier Aguirre evitó ahondar en los rumores sobre una oferta del Club América.

Javier Aguirre, director técnico del Mallorca, evitó profundizar sobre los supuestos rumores que lo colocan como primera opción para el banquillo del Club América de la Liga MX y únicamente se enfoca en el compromiso contra el Almería.

"Necesito centrarme en mi equipo, de verdad. No voy a gastar ni un ápice de energía en otras cosas y centrarme en lo que me preocupa. No quiero ver a mi equipo como lo vi en Almería, irreconocible, desorganizado, sin ideas. Intentamos mejorar con cinco cambios, pero no hubo manera", dijo el Vasco.

"El Almería nos pasó por encima, fueron muy superiores. Tiraron cuatro veces a portería y metieron tres. Tenemos que reflexionar y centrarnos, todos, en nuestro trabajo para dar una buena imagen ante nuestra gente en nuestro campo", agregó.

En medio de los rumores, Jorge Berlanga, representante de Aguirre, aseguró que todo va encaminado a una renovación del Vasco como entrenador del Mallorca: "Llevamos tiempo y vamos bien. Vamos encaminados. Rumores en todos lados hay", dijo a IB3 Notícies.