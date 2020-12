Javi Gracia vaticina otro mercado caótico en el Valencia: "Nadie sabe si vendrán o saldrán jugadores"

El técnico del Valencia aseguró que "mi función es entrenar a los jugadores de los que dispongo".

Javi Gracia ha vuelto a hablar de la posibilidad de que el haga fichajes y ha vuelto a augurar un mercado de fichajes de muchas dudas.

"Ya sabéis cuál es mi situación y la ha explicado claramente. Y con respecto a los fichajes también. No sé la situación realmente. No sé si van a salir, porque creo que no lo sabe nadie si van a salir jugadores o no. Y tampoco sé realmente si van a venir jugadores. Ésa es la realidad. Me insistís vosotros, me insistís y lo entiendo. Pero yo puedo decir lo que sé y lo que hay", comentó.

¿Necesita fichajes?: "No me refiero a que quede lejos en el tiempo sino que es una cosa que llegó un punto que dije cuál era mi posición, mi opinión del equipo y mi función quedó clara. Entrenar a los jugadores de los que dispongo. Intentamos mejorar día a día. En Copa no estuvimos a buen nivel, es mejorable. Todo lo que digamos va a sonar a excusa. Los chicos de cantera son jóvenes, necesitan su tiempo, equivocaciones, crecer. Con cuatro partidos en once días hay que repartir minutos. No es mi responsabilidad saber sobre los jugadores que van a salir, que no lo sé o los que puedan venir, que no lo sé. No he tenido ninguna reunión y, sinceramente, no creo que la vaya a tener".

El partido con el : "Pensar sobre diferentes opciones, no solo de cambio de jugadores sino de cambios de juego, siempre se le da vuelta. Cuando hablamos de generar juego no debemos responsabilizar a los centrocampistas. Es una responsabilidad compartida. Es algo que está localizado, es una fase del juego que estamos intentando mejorar y que estamos trabajando. Intentaremos mejorar en los próximos días".

Van a ganar: "Antes de los partidos la única opción que contemplamos es la de ganar. Luego hay que ver cómo se desarrollan. Veo al equipo responsabilizado de hacer un buen partido".

El nivel de Barcelona: "Lo veo cada día mejor. Los últimos partidos está adquiriendo mejor nivel contra el y la Real".