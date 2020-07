Javi Gracia pone en duda la continuidad de Dani Parejo en el Valencia

"Es un tema que maneja el club. Tenemos vuelta el día 10 a los entrenamientos y veremos a ver qué sucede”, comentó el nuevo entrenador Che.

Javi Gracia, nuevo entrenador del , ha comparecido este martes en su presentación ante los medios de comunicación. En rueda de prensa, el nuevo preparador Che ha puesto en duda la continuidad del capitán del primer equpo, Dani Parejo, asegurando que es un tema que "está manejando el club".

En las últimas horas, durante su periodo vacacional en Ibiza, Parejo había roto su silencio en “Radio Marca” comentando que sigue pensando que le gustaría retirarse en el Valencia y que ese club es "su casa". Cabe recordar que la pasada semana, como avanzó Goal, el club comunicaba a los agentes de Parejo, Coquelin y Kondogbia que se buscasen equipo justo antes de jugar ante el Leganés . No obstante, Parejo sigue pensando que el Valencia CF es su prioridad.

En ese sentido, y preguntado sobre si contará con Parejo en su nuevo proyecto en Mestalla, Javi Gracia contestó: “Veremos a ver. Sobre Parejo, es un tema que está manejando el club. Tenemos fecha de vuelta de la plantilla el diez diez y veremos como se desarrollan los acontecimientos. Hablar más sobre el tema no ayuda”.

Al mismo tiempo, el ex entrenador del inglés comentó que "todos son buenos jugadores, por eso están en el Valencia. Han conseguido cosas importantes y estoy seguro que ayudarán o ayudarían en el futuro. El futuro no solo depende de si yo considero si son buenos o no. La situación económica condiciona". Y sentenció: "Trataré de ser lo más justo posible con el trabajo de todos mis jugadores. No miraré edades, nacionalidades ni ningún otro condicionante que no sea el rendimiento y el trabajo".

Por otro lado, en cuanto a Guillamón y Kangin Lee, señaló que "el papel que van a jugar no depende solamente de mis intenciones, depende de su trabajo. Tienen cualidades para ayudar al equipo. Dependerá de la competencia que tengan. Considero a los dos jóvenes pero buenos jugadores".