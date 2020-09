Javi Gracia explota porque el Valencia no es capaz de fichar jugadores

El técnico del Valencia valoró la falta de nuevas caras en el club y avisa que la plantilla se ha debilitado por las salidas de jugadores.

Javi Gracia ha explotado. El técnico ofreció este viernes la rueda de prensa al debut liguero del en el derbi ante el y no ha ocultado su malestar con la directiva y el club por la falta de fichajes que vive de cara a la temporada 2020-21.

“Esperamos los refuerzos que antes de venir se me dijo que iban a venir y todavía no han llegado. Vamos a competir pero todos vemos que es necesario reforzar el equipo cuanto antes. Hablo con el presidente y con Corona, lo he hecho en varias ocasiones. Diferentes circunstancias han hecho que no podamos firmar jugadores por algunos motivos que muchos de ellos no logro entender”, explicó.

De hecho, el técnico llegó a revelar que “yo personalmente me he implicado en la llegada de un jugador, en este momento estoy un poco decepcionado con todo esto, espero que podamos fortalecer la plantilla”.

Más equipos

El navarro no se cortó a la hora de asegurar que sin fichajes sería complicado aspirar a los puestos europeos: “En esta situación, el club no puede exigirnos los objetivos que siempre se ha marcado el Valencia. Tengo una plantilla y debo darle valor, pero ya he manifestado, desde antes de mi llegada, lo que creo que se puede mejorar en el equipo”

El artículo sigue a continuación

“No tengo la seguridad de que la plantilla que tengo vaya a estar cuando acabe el mercado, todavía puede haber salidas y espero que alguna entrada. No sé que va a pasar, llevamos un tiempo tratando de incorporar algunos jugadores pero no ha sido posible, soy escéptico de poder traer jugadores que aumenten el nivel de la plantilla””, añadió sobre qué espera antes de que cierre el mercado el 5 de octubre

De cara al primer partido liguero, Gracia ya ha avisado que tirará de la cantera: “Al tener tantos jugadores de la Academia el porcentaje de posibilidades de que participen aumenta. Vamos a intentar elegir lo mejor de cara al próximo partido”