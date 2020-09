Javi Gracia: "Confío en que no salga nadie del Valencia y en que vengan más jugadores"

El técnico navarro volvió a referirse a la falta de refuerzos y aseguró que el centro del campo es la zona donde tiene más urgencias por firmar.

Javi Gracia ha vuelto a repasar la falta de fichajes del a sólo unas horas de disputar la segunda jornada de ante el y el técnico navarro ha asegurado que espera que no vendan más jugadores y que lleguen refuerzos.

"Confío en que no salga ningún jugador y en que vengan más jugadores y seamos más fuertes. No firmaría quedarme como estoy. Creo que Maxi Gómez y Kondogbia no van a salir. No me da esa sensación. No creo que estén en el mercado. Tenemos claro que hay que reforzar el centro del campo No sé lo cerca que están los fichajes. Yo me dedico a trabajar y a preparar el próximo partido", explicó.

Las ventas: "Yo no soy financiero. A mí me comentan que dadas las salidas puede llegar alguna cosa. Entiendo que los movimientos que ha hecho el club son por necesidad y no por capricho".

Mejorar la plantilla: "Si van a venir jugadores que no van a mejorar lo que tenemos... Prefiero formar jugadores para nosotros que formarlos para otros.. Los jugadores jóvenes están en el primer equipo por méritos propios, como ya han demostrado, y van a seguir haciéndolo".

El objetivo de la temporada: "La plantilla está por cerrar y habría que esperar a ver qué plantilla tenemos y cómo se comporta. Mi objetivo es ser campeón, ser el mejor, luego el fútbol dirá. Debemos ser ambiciosos, aunque el objetivo prioritario es ganar al Celta".

Plaga de lesiones: "Estamos pendientes de las lesiones y cómo mejorar esa aspecto. Gameiro se lesionó en el primer entrenamiento; Cillessen, tras llegar de jugar con su Selección; Carlos Soler, después de mucho tiempo fuera del grupo... Aún así, somos críticos con nosotros mismos".

El fichaje fallido de Murillo: "No sé lo cerca que ha estado Murillo de venir. No voy a hablar de jugadores que no han venido. Tenemos centrales de diferentes características. Unos más altos, unos sacan mejor el balón... Según el partido, elegimos a unos u otros".