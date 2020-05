Jarlan Barrera, listo para debutar en la eLiga Dimayor

El Verdolaga debuta este sábado ante La Equidad, de Cristian Bonilla, en el torneo virtual del fútbol colombiano.

Después de tener descanso en la primera jornada, Atlético Nacional jugará su primer partido de la eLiga Dimayor, el torneo que está siendo un entretenimiento para jugadores e hinchas mientras se espera por el retorno de la Liga BetPlay.

Al Verdolaga lo representará Jarlan Junior Barrera, luego de la decisión tomada en la interna del equipo, pues hay varios futbolistas aficionados al FIFA 20. Barrera tendrá un duro compromiso ante Equidad, con Cristian Bonilla, pues viene de golear 6-0 al Alianza Petrolera.

"Lo que me animó a jugar este torneo fue querer siempre representar al club y en lo que me gusta, que es jugar a fútbol, así sea en Play. Pienso que puedo hacerlo de la mejor manera", expresó el volante ofensivo en un video publicado por el club.

Más equipos

La afición de Jarlan en el videojuego no es nueva y detalló que viene practicando desde "Hace 15 años, desde muy niño" con las primeras versiones de la consola. "Ahora he agarrado un nivel que me puede caracterizar para representar bien a Nacional", asegura.

En sus ratos libres, el ex Junior se 'entrena' jugando "con familiares, con mi primo o cuando estoy en concentración juego con Déiner Quiñones que es el hijo mío, lo llevo por varios partidos abajo" y es esa paternidad sobre el extremo la que quiere plasmar en el campeonato para tener una buena participación.