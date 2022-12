Japón vs. Selección España en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

El equipo de Luis Enrique perdió frente a Japón y avanzó a octavos gracias a la victoria de Alemania frente a Costa Rica.

No estaba en los pronósticos. Nadie lo hubiera imaginado después del lujoso 7 a 0 del debut. Sin embargo, el fútbol, a veces, no tiene lógica. Va por otro carril. España termina sufriendo la fase de grupos: en el estadio Internacional Khalifa, el equipo de Luis Enrique pierde frente a Japón 2 a 1 y avanza a los octavos del Mundial por una diferencia de goles, debido al triunfo de Alemania contra Costa Rica.

Y eso que la historia, para La Roja, había empezado como casi siempre: siendo superiores al rival y abriendo el marcador, gracias al tanto de Álvaro Morata (tres goles en tres partidos). Pero todo cambió en la segunda parte: los japoneses dieron vuelta el resultado, con un segundo gol polémico que se discutirá en los próximos días.

Luis Enrique, para este encuentro, decidió realizar varios cambios en el XI inicial: Carvajal, Laporte, Jordi Alba, Asensio y Ferrán Torres, titulares ante Alemania, empezaron esta vez en el banquillo. La estrategia del entrenador asturiano no encontró esta vez buenos intérpretes.

Cómo llegaron los equipos para este final "dramático"

Los Samuráis Azules sumaban tres puntos en el campeonato, resultado de un triunfo por marcador de 2-1 sobre Alemania y una derrota a manos de Costa Rica por 0-1.

Por su parte, La Roja acumulaba cuatro unidades, obtenidas a través de una victoria contra Costa Rica por 7-0 y un empate por 1-1 frente a Alemania.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

Acciones y curiosidades el partido

El empate de Japón para darle más emoción al partido y al grupo

¡Qué susto, Unai!

El grito sagrado de Morata para abrir el marcador

La primera clara para España, en el minuto 6

⚡️ Nico 'Puñal' Williams



⚽️ Primera internada del extremo del Athletic que termina con un disparo arriba de Busquets



🇯🇵 Japón 0-0 España 🇪🇸 #JaponSerrano



🇪🇸 ¡UN PASO MÁS HACIA LA SEGUNDA ESTRELLA!



🎶 Suena el himno nacional español en el Khalifa International Stadium



⚽️ ¡Vamos a por los octavos! #JaponSerrano



JAPÓN - ESPAÑA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre los Samuráis Azules y La Roja, minuto a minuto.

19:55 | Una afición que dice siempre presente

❤️🇪🇸 ¡¡OS SENTIMOS 𝐌𝐔𝐘 𝐂𝐄𝐑𝐂𝐀, AFICIÓN!!



👏🏻 ¡¡Vamos, equipo!! ¡¡El partido tiene que ser nuestro!!



19:45 | España ganó su único encuentro anterior con Japón en todas las competiciones, un partido amistoso por 1-0 en abril de 2001.

19:38 | El análisis de España en la previa

19:27 | España nunca ha perdido en cinco partidos anteriores de la Copa Mundial de la FIFA contra rivales asiáticos (3V 2E), aunque fue eliminada en los penaltis por la República de Corea en 2002 tras uno de esos empates.

19:15 | Vestuario listo

🤩 Qué bien colocadito y qué bien está todo puesto.



19:04 | El XI de Japón: Gonda; Taniguchi, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Morita, Ito; Tanaka, Kamada, Kubo; Maeda.

19:00 | España ha ganado su último partido de fase de grupos en ocho de sus últimas nueve participaciones en la Copa del Mundo, con la excepción de un empate 2-2 con Marruecos en la última edición, en 2018.

18:45 | Japón ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de la Copa Mundial (1V), tantos como en sus nueve partidos anteriores en el torneo (3V 3E), y busca evitar quedarse sin marcar en partidos consecutivos de la Copa del Mundo por primera vez. desde 1998 (contra Argentina y Croacia).

18:32 | ¡ATENCIÓN! Ya hay XI de España: Unai Simón; Azpilicueta, Rodrigo, Pau Torres, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Nico Williams, Morata y Dani Olmo.

🚨 OFICIAL | ¡¡ESTE ES 𝐄𝐋 𝐎𝐍𝐂𝐄 ANTE JAPÓN!!



👥 Ya tenemos la alineación inicial de @LUISENRIQUE21 para el duelo ante los nipones.



18:25 | España está invicta en sus últimos siete partidos en la Copa del Mundo (3V 4E). Solo una vez en su historia ha tenido una racha más larga en la competición sin sufrir una derrota (10 partidos entre 1998 y 2006).

18:13 | Croacia se clasifica a octavos como segunda del Grupo F. ¿Serán rivales de España?

18:00 | Japón podría clasificarse para las fases eliminatorias en Mundiales consecutivos por primera vez en su historia. En ese caso, Hajime Moriyasu sería el tercer entrenador japonés en llevar a Japón a las fases eliminatorias de un torneo de la Copa del Mundo, tras Takeshi Okada en 2010 y Akira Nishino en 2018.

17:44 | Álvaro Morata ha marcado en sus dos apariciones con España en la Copa del Mundo 2022, y ambos goles llegaron como suplente. Solo un jugador ha marcado en sus primeros tres partidos en el Mundial con España, Telmo Zarra lo hizo en 1950.

17.30 | La charla técnica de Luis Enrique en la previa del partido

👨🏻‍🏫 ¡¡Repasamos los últimos detalles!!



Los jugadores de la @SEFutbol acuden a la charla técnica en la residencia del equipo nacional en Doha.



Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Japón enfrenta a España en la fecha 3 del Grupo E del Mundial Qatar 2022, en el estadio Internacional Khalifa.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Japón - España FECHA Jueves 1 de diciembre ESTADIO Internacional Khalifa | Doha, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MÉX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports, RCN y Caracol. En España se podrá ver por la 1 TVE.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV)

El juego entre Japón y España estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

JAPÓN

Gonda; Taniguchi, Yoshida, Itakura, Nagatomo; Morita, Ito; Tanaka, Kamada, Kubo; Maeda

ESPAÑA

Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Nico Williams, Morata y Dani Olmo.