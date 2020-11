James se cansó de los rumores y rompió el silencio: "Nunca ha habido malos tratos"

Tras la polémica que se creo alrededor de los últimos resultados de la Selección y que tiene en la puerta de salida al técnico Carlos Queiroz, James Rodríguez se ha pronunciado al respecto y ha dejado claro que no hay división al interior del grupo.

Algunas versiones que circularon en redes sociales y en cadenas de Whatsapp señalaban varios enfrentamientos entre los jugadores de la Tricolor en la que el volante del aparecía como protagonista y foco de la discusión.

"Lo ocurrido en la cancha y los infortunados resultados no han prosperado más allá de lo que representa el juego. Tanto en el vestuario como en la vida personal mantengo excelentes y respetuosas relaciones con cada uno de mis compañeros de la Selección Colombia", señaló Rodríguez.



"El momento es complejo desde lo deportivo, nosotros los jugadores somos los primeros en reconocer nuestra responsabilidad. Sin embargo, como grupo nos mantenemos unidos y con el sueño intacto de lograr la clasificación al Mundial de , algo por lo que trabajaremos aún más duro", agregó, pese a que en la cancha, ante y , la Selección dejó dos vergonzosas acutaciones que costaron 9 goles y caer al séptimo lugar de la tabla.

Minutos más tarde, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado siguiendo la línea del jugador, en el cual también desmintió todo tipo de rumores y versiones sucitadas a raíz de la fecha de la Eliminatoria.

