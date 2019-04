James Rodríguez, más fuera que dentro del Bayern de Múnich

El futuro del cafetero parece lejos de la capital bávara

Está más fuera que dentro. Eso es lo que se infiere de la situación delicada de James Rodríguez en el Bayern de Múnich. El colombiano no ha sido titular en los cuatro últimos partidos que ha disputado y en tres de ellos ha empezado como suplente, llegando a ser no convocado en otro. Y lejos de las primeras informaciones, que apuntaban a diferentes molestias musculares, lo cierto es que el futuro del cafetero en el Bayern está cada vez más negro. Las últimas decisiones del entrenador Kovac le han colocado en el disparadero, prescindiendo de él en los últimos choques, un hecho que tiene dividida a la afición y que, además, también ha derivado en una "guerra civil" en el Bayern.

Hoeness, presidente del club, ya comentó que no estaba dispuesto a pagar 42 millones de euros "por un futbolista que no es titular". Y es que el Bayern tiene hasta el 15 de junio para ejecutar la opción de compra por esos 42 "kilos" al , pero a pesar de la voluntad de Rummenigge, salvo algo inesperado, todo parece apuntar que la directiva bávara está más cerca de no pagar ese dinero por James que de hacer efectiva la cláusula que ambos clubes firmaron en su día.

La compra es bastante alta como para pensársela y a pesar de que el Bayern ha explicado ya que dispone de más de 200 euros para invertir en fichajes esta temporada, no existe aún un consenso claro en el club respecto al cafetero.

Kovac sigue sin "dar bola" a James, el jugador quiere jugar, no está cómodo con su situación en y en estas condiciones, no desea seguir ni un minuto más. ¿Qué pasaría entonces con James si el Bayern no efectúa su cláusula de compra? Pues sencillo, volvería al Real Madrid y a partir de ahí, sería el conjunto blanco y concretamente Zinedine Zidane, el que tendría que decidir si James tiene cabida o no en el próximo proyecto del Real Madrid. Lo que parece claro es que, salvo giro inesperado de los acontecimientos, el futuro de James no está en el Bayern, porque ahora mismo, las posturas están muy alejadas. Sobre todo, si sigue Kovac como entrenador.