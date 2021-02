James Rodríguez: "En el Real Madrid ya no me quiere nadie"

El colombiano, en el Everton, reaccionó así en un directo de Twitch. También descartó un regreso a su país para retirarse: "Ahora pienso que no".

James Rodríguez (29 años), desde este curso en el Everton, vuelve a estar de actualidad para el Real Madrid, para el que disputó 125 partidos, con 37 goles y 42 asistencias, en cuatro temporadas. El motivo, un directo suyo en su nuevo canal de Twitch. En él, se le preguntó por el equipo blanco y el colombiano fue muy tajante sobre un posible regreso al Santiago Bernabéu: "Allí ya no me quiere nadie". La declaración corrió como la pólvora por las redes sociales.

Durante una partida a un conocido videojuego, el Call Of Duty Warzone, James comenzó respondiendo a un aficionado que se interesaba acerca de si en su idea de retirada entraba un último paso por Colombia. "No, no está en mis planes, la verdad. Quién sabe en dos, tres, cuatro años. La vida da muchas vueltas, pero ahora mismo pienso que no". Entonces, le lanzaron la opción del Real Madrid, a lo que el cafetero reaccionó con el comentado "ya no me quiere nadie ahí", en tono distendido.

🎙 @jamesdrodriguez fala sobre sua aposentadoria:



Al ser contestado con que la hinchada merengue le guarda un gran cariño, el futbolista del Everton reconoció el afecto del madridismo sonriendo: "Sí, creo que sí, lo sé". Luego le restó dramatismo a todo el asunto: "Es parte del fútbol, muchachos". El juego, de esta forma, continuó con la misma naturalidad, como si no hubiera nadie presente. Y se produjeron más confesiones curiosas.

El Barcelona, la actriz Esperanza Gómez...

En lo deportivo, 'rechazó' al Barcelona. "¿James al Barça? Mmm...", replicó al mismo tiempo que movía la cabeza, en señal de negación. En lo 'personal', bromeó sobre los rumores que le relacionan con Esperanza Gómez: "Me han dicho que es una actriz porno pero no lo sé".

Así se despejó un poco de la exigencia diaria el crack, que hace unos días valoró sus sensaciones en el Everton, en el que es el jugador décimo en minutos, con cinco goles y ocho asistencias en 21 partidos. "Estoy feliz. Todos sabemos que es una nueva etapa para mí, con casi 30 años, estoy bien, estoy feliz por cada cosa nueva que se agrega a mi vida".