James Rodríguez desata una "guerra civil" en el Bayern de Múnich

El futuro de James Rodríguez sigue en el aire. Según el "Sport Bild", hay posturas divididas en torno a la hipotética compra del colombiano James Rodríguez. Y es que en la cúpula del Bayern no se ponen de acuerdo con la decisión de apostar por el cafetero o no. El club se aseguró una opción de compra, valorada en un total de 42 millones de euros, y tendrá que hacerla efectiva hasta junio, pagando esa cantidad al , el tenedor de sus derechos, si es que finalmente quieren quedarse con él. Sin embargo, según apunta la prensa alemana, las discrepancias entre Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoenesssiguen frenando la operación.

Mientras Rummenigge es favorable al fichaje definitivo del colombiano, Hoeness se posicionaría en contra del fichaje. La compra es bastante alta como para pensársela y a pesar de que el Bayern ha explicado ya que dispone de más de 200 euros para invertir en fichajes esta temporada, no existe aún un consenso claro en el club respecto al cafetero. Eso sí, Rummenigge siempre ha apostado a muerte por James. Ya en su día comentó que estaba seguro de que se quedaría: “Estoy seguro de que James jugará con nosotros la próxima temporada. Estoy seguro de que Kovac aprecia sus cualidades”, sentenció. Sin embargo, ahora Hoeness no termina de ver clara esa incorporación.

Por ahora, James tampoco se pronuncia sobre su futuro. Al principio su relación con el entrenador Kovac no fue la mejor pero, aunque ahora ha mejorado, su futuro sigue siendo una incógnita. Que James regrese al Real Madrid no sería una locura, aunque en estos momentos, el club blanco no tiene realmente clara esa posibilidad y prefieren pensar en James como una vía de financiación para los futuros fichajes de la Casa Blanca.