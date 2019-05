James in, Pogba y Alexis out: los planes de transferencia del Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer está buscando comenzar una reconstrucción en Old Trafford en las próximas semanas. Goal analiza cómo podría funcionar el mercado.

"No creo que puedan esperar que entren seis jugadores. Sé que no habrá seis jugadores entrando", dijo Ole Gunnar Solskjaer en abril cuando se le preguntó sobre los planes de transferencia del para este verano en .

En pocos días, su equipo había perdido 4-0 ante y no volverían a ganar en toda la temporada, terminando con una derrota por 2-0 -en casa- ante el ya descendido , que solo sirvió para indicar cómo había terminado el curso de los Diablos Rojos. De hecho, en los últimos 12 partidos cosecharon solo dos victorias, dos empates y ocho derrotas, rematando en puestos de y sin chances de Champions.

Y en medio de ese escenario, el técnico noruego ya está pensando en los cambios, pero el volumen de fichajes podría depender completamente de la cantidad de jugadores que intenten abandonar el Teatro de los Sueños este verano.

DEFENSA

Solskjaer y United no se rendirán fácilmente a abandonar a David de Gea y, a pesar de que el número uno de los españoles está ingresando en los últimos 12 meses de su contrato Old Trafford, seguirán intentando persuadirlo para que prolongue su estadía en el club en lugar de regresar a su tierra natal. Dado que el tiene múltiples opciones entre los bastones, es poco probable que vayan de cabeza por el golero como lo hicieron en 2015.

Sin embargo, otra temporada del fútbol de la Europa League no es la más atractiva de las fichas de negociación que ofrece el United, y si el portero decide que su futuro está en otra parte, entonces el United podría terminar viendo a alguien como Jasper Cillessen como un posible reemplazo. Por ahora, sin embargo, otro año para el internacional es el único enfoque de United.

Delante de él se harán cambios. Antonio se despidió después de 10 años en el Manchester United luego del último partido de la temporada contra Cardiff, mientras que Matteo Darmian probablemente buscará un regreso a este verano, habiendo participado en solo siete juegos en 2018-19 y habiendo caído aún más abajo en el orden jerárquico.

Los Diablos Rojos tienen múltiples objetivos para reemplazar a Ashley Young como una primera opción de arranque en el lateral derecho del Paris Saint-Germain Thomas Meunier que recientemente se habla de un futuro incierto por delante. Sin embargo, es probable que se prefiera a Aaron Wan-Bissaka de ya que el jugador de 21 años cae más convincentemente en la categoría preferida de jugadores jóvenes para Solskjaer. El carrilero diestro ha afirmado previamente que está casado con las Águilas en el futuro inmediato, pero el United parece estar seguro de agregarlo a su lista.

En el centro de la defensa, el United ha sido ampliamente relacionado con el futbolista del Matthijs de Ligt. Pero con liderando el paquete de persecución para su firma y con el también demostrando interés, los Rojos serían los terceros favoritos para la firma del jugador de 19 años. Se necesitaría bastante el argumento de venta para llevar a De Ligt a Old Trafford con ese escenario, y Kalidou Koulibaly de , quien ha sido observado extensivamente por United en los últimos años, será considerado como la mejor alternativa, aunque costará una fortuna (más de € 100m) y actualmente no hay ningún deseo por parte del jugador o su club de separarse este verano.

IN: Aaron Wan-Bissaka, Kalidou Koulibaly

OUT: Antonio Valencia, Matteo Darmian

VOLANTES

La gran pregunta de este verano, como la mayoría de los veranos, parece girar en torno al futuro de Paul Pogba. Se dice que el francés está desesperado por mudarse al Real Madrid, pero United no lo venderá a menos que haga el primer movimiento y querrá asegurarse de que recupere su dinero tras su llegada por £ 89.5 millones hace tres años. Eso realmente podría poner a prueba la determinación del Merengue, que también se espera que le ofrezca un aumento en su salario actual de alrededor de £ 290,000 por semana.

Si el United despide a Pogba, eso aumentaría las posibilidades de que completen un acuerdo para el mediocampista de Tanguy Ndombele, quien se ha convertido en su objetivo favorito en el mediocampo en la primera parte del verano. Declan Rice es otro con el que se han vinculado ampliamente, y el DT de United, Manuel Pellegrini, se negó a descartar una venta del internacional de Inglaterra cuando se le preguntó recientemente sobre el interés de United y .

Como Ander Herrera ya se había despedido antes de mudarse a Paris Saint-Germain, United podría ir más allá de estos dos objetivos iniciales para aumentar sus reservas en el mediocampo, y Sean Longstaff, del Newcastle, también asoma como un posible fichaje.

IN: Declan Rice, Tanguy Ndombele

OUT: Ander Herrera, Paul Pogba

ATAQUE

Cuanto antes United pueda desligarse de Alexis Sánchez, en función de su alto salario, mejor será para todos los involucrados, y es probable que tengan que permitir que el chileno se retire en una transferencia gratuita para que todas las partes sigan adelante. El Niño Maravilla asoma en el horizonte del y de la , lo que podría ser su retorno a la tras su exitoso paso por el .

El futuro de Juan Mata está en el aire con menos de seis semanas restantes en su contrato, y el jugador aún no ha tomado una decisión después de que United le ofreciera un nuevo contrato a corto plazo a principios de este año. Tal como están las cosas, parece probable que el ex jugador del siga adelante, posiblemente regresando a La Liga para su próximo paso. Romelu Lukaku también podría agradecer el interés de más allá de Old Trafford, pero United no buscará vender en primera instancia.

Si bien hay vínculos con Gareth Bale en los últimos días, en medio de lo que parece ser el final de su carrera en el Real Madrid, United no ve al jugador de 29 años como la prioridad que ha tenido en los pasados ​​veranos. Tienen otros innumerables objetivos que podrían ocupar las posiciones de ataque, con el probable Swanea, Daniel James, y Jadon Sancho de , que también entró en la lista de buscados.

Nicolas Pepe podría llegar en lugar de Sancho, aunque el inglés debería decidir quedarse en durante al menos un año más. Pepe saldrá de , como reveló el gerente del club francés, Christophe Galtier, el fin de semana. Y si bien el lo ha rastreado anteriormente, es poco probable que los Gunners alcancen el precio de venta de los Dogues. El Chelsea también podría ser descartado por su inminente prohibición de transferencia y podría priorizar otras áreas de ataque si se suspendiera temporalmente el castigo.

Según los informes portugueses, las negociaciones con Joao Félix están en curso, y la estrella del , de 19 años, le dará a Solskjaer otra opción joven en una línea delantera que ya incluye a Marcus Rashford y Anthony Martial. Este último se había considerado inicialmente para la venta este verano, pero el United no ve su salida como una prioridad en esta etapa.

IN: Joao Félix, Daniel James, Nicolas Pepe

OUT: Juan Mata, Alexis Sánchez