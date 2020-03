James, Falcao, Cuadrado y todos: Así pasan los colombianos en Europa la "cuarentena" por el Coronavirus

Varios de los hombres de la Tricolor se encuentran confinados en sus casas como medida previentiv ante el Covid-19.

El coronavirus llegó al planeta fútbol con fuerza y ha obligado a la mayoría de competiciones a parar, especialmente en Europa, donde la enfermedad se ha esparcido sin tregua en las últimas semanas.

Es por ello que varios jugadores de la Selección han tenido que confinarse en sus hogares con el objetivo de evitar un posible contagio, como ya ha sucedido con varios deportistas.

En Goal te contamos cómo están pasando la cuarentena los hombres de Queiroz en el viejo continente.

JAMES RODRÍGUEZ

Luego de que se confirmara un positivo de Coronavirus en un hombre del Basket (Trey Thompkins), todos los jugadores del club Merengue fueron enviados a un aislamiento preventivo, incluyendo el 10 Tricolor. A pesar de no ser tenido en cuenta por Zidane desde hace más de un mes, el colombiano no da tregua y sigue entrenando en su casa en Madrid esperando estar a punto para cuando vuelva la competición.

DAVID OSPINA

El número 1 de la Tricolor, junto con varios compañeros de equipo del , evadió las recomendaciones de las autoridades de no salir de la casa y fue pillado haciendo una larga cola en un supermercado para abastecerse. Tras ser foco de algunas críticas, Ospina se confinó en su casa. "No salimos a la calle para controlar el virus. Teniendo estas precauciones esperamos tener controlada la situación", explicó en charla con ESPN. Además, desveló que intentó salir de con su familia, pero no logró hacerlo a tiempo. "En estos momentos piensas en los hijos la esposa... en muchas cosas. Í bamos a viajar, pero se cancelaron todos los vuelos y ahora seguimos todos las indicaciones que nos dieron" , explicó.

JUAN CUADRADO

El antioqueño es otro que se encuentra en cuarentena, al igual que todo el plantel de (121 personas, incluyendo la planta directiva), tras el positivo en Covid-19 del defensor Daniele Rugani. La Juve ha desarrolado la campaña #DistantiMaUniti (distantes pero unidos) con la que espera recolectar fondos para ayudar a los afectados por esta enfermedad. Juan Guillermo se encuentra bien, compartiendo con su familia en casa y a la espera de finalice la emergencia ambientar para poder volver a los campos y poder terminar de buena manera una brillante temporada.

LUIS MURIEL

El delantero atlanticense se encuentra en una de las zonas más afectadas por el coronavirus: Lombardía. Es por ello que lleva varios días de confinamiento en su casa en Bérgamo. "Mi idea no es generar pánico, pero los invito a no subestimar esta situación que se puede complicar mucho como sucedió aquí" , fue el mensaje del ex Cali por medio de sus redes sociales. LuisFer aprovechó el parate para practicar una de sus pasiones favoritas fuera del fútbol: el acordeón.

YERRY MINA

La enfermedad tardó en tomar fuerza en , pero en los últimos días se confirmaron varios positivos en la Premier League entre los que se destaca el de Mikel Arteta, entrenador del . Un jugador no identificado del presentó síntomas de Coronavirus, por lo que todo el plantel fue enviado a aislamiento preventivo. El zaguero de la Tricolor también ha aprovechado para compartir con sus familia.