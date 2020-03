James, con mercado en la Premier League: ¿Le conviene mudarse a Inglaterra?

El colombiano tiene pie y medio fuera del Real Madrid y la Liga inglesa se antoja como uno de sus próximos destinos.

La salida de James Rodríguez del en el próximo mercado de pases está más que cantada, el mediocampista cafetero tuvo una temporada para el olvido, marcada por las lesiones y por grandes altibajos (más bajos) que le impidieron reconquistar a Zinedine Zidane y a la exigente hinchada blanca.

Antes del parate obligado por la pandemia del coronavirus, el '16' merengue apenas fue usado poco más de 600 minutos en 13 partidos a lo largo de toda la temporada, aportando solo un gol y dos asistencias, sus peores números en Europa. Con contrato vigente hasta 2021, el Madrid no tiene otra que vender a James si quiere recuperar algo del dinero invertido en 2014, cuando pagó 80 kilos tras su brillante presentación en el Mundial de .

Las ofertas oficiales escasean con toda la situación del coronavirus y los valores en el mercado tienen a la baja, más para un jugador con el prontuario de Rodríguez. Sin embargo, en las últimas semanas se le ha venido relacionando con varios clubes de la Premier League, como Wolverhampton, y , equipos que estarían dispuestos a brindarle una nueva oportunidad.

Más equipos

Ante este panorama surge una gran pregunta: ¿Le conviene a James mudarse a ? Para muchos, la respuesta es no. Y no es para menos pues la Premier es fútbol más dinámico, de ida y vuelta, intenso, en pocas palabras, más exigente, donde muchas veces prima la fuerza sobre el talento y justamente James ha demostrado este último año una increíble falta de exigencia e intensidad, aunque no es algo que no pueda recuperar como ya lo demostró en su etapa en el Bayern Munich.

En Goal analizamos la situación que encontraría James en cada una de las opciones que se manejan para él en la Premier League.