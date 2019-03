Jair Pereira: "Jugando así no le podemos competir a nadie"

Pereira, capitán de Chivas, disputó los 90 minutos de los Cuartos de Final de Copa frente al América.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Jair Pereira fue crítico con el desempeño de Chivas en el último encuentro del semestre. Al interior del Guadalajara hay molestia, pues quedaron fuera de la Copa MX a manos del América.

A unos días de volver a encontrarse con el América, ahora en el torneo de Liga, el capitán del Rebaño es consciente de lo que puede suceder si repiten una actuación como en el Estadio Azteca.

"Por actitud nunca se va a reprochar nada, una cosa es que salgan o no las cosas, pero no se deja de correr o luchar, quizás no hicimos un buen análisis, jugando así no le podemos competir a nadie", mencionó el Comandante a la llegada a la Perla Tapatía para preparar el Clásico Nacional de este sábado.

Los dirigidos por José Saturnino Cardozo entienden lo deficiente que fue el encuentro frente al equipo de Miguel Herrera. "No te sientes cómodo cuando no tienes el balón, tenemos que mejorar muchas cosas, es de los peores partidos que hemos jugado. Te vas con un sabor amargo, triste. Lo único que queda es trabajar. Ellos te pasan por encima, propusieron bien, no se les quita mérito, pero dejamos de hacer muchas cosas".

Ahora el Guadalajara deberá dar vuelta a la página, pues frente al América buscarán mantener las aspiraciones de liguilla, luego de tres encuentros de Liga sin poder conseguir la victoria.