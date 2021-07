Jaime Lozano no pone a México entre los cinco favoritos de los Juegos Olímpicos

El timonel Tricolor prefirió ser mesurado y colocó a algunas escuadras por encima del Tri.

La Selección mexicana está muy cerca de arrancar su participación en los Juegos Olímpicos , sabiendo que dadas las condiciones de los rivales y el contexto, es posible aspirar a ganar una medalla y subir al podio.

Sin embargo, desde el mismo grupo admiten que hay rivales más fuertes y no se consideran favoritos para levantar una presea. Jaime Lozano atendió a los medios de comunicación luego de vencer 4-1 al Fukuyama City, dando un mensaje que podría no gustar.

"Favoritos no somos. Me parece que por la localía Japón puede ser uno, España podría ser otro y los de siempre Brasil, Argentina y Alemania. Creo que nosotros con Francia estamos detrás de ellos, pero favoritos como tal no creo que nos tomen en estos Juegos Olímpicos", dijo.

El Tricolor terminó enfrentándose a un equipo local, aunque su mismo técnico reconoció que preferían otro tipo de rival : "Me hubiera encantado enfrentar a una selección que estará compitiendo en Juegos Olímpicos. Al final no se pudo concretar ningún partido por los protocolos de no poder salir y tampoco ninguna pudo acercarse a nuestro campamento, pero hay que adaptarse".

La cuenta regresiva continúa, y el combinado dirigido por Lozano realizará su debut este 22 de julio , cruzándose contra su similar de Francia .