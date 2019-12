Jaime Alas es baja en el Municipal

El volante no jugará la final de vuelta contra el Antigua.



Jaime Alas tuvo que salir de cambio al minuto 36 en el juego de ida de la final contra el Antigua FC, partido que ganaron los rojos por la mínima y cierran la serie en condición de locales este domingo. El salvadoreño no podrá jugar el partido definitivo.



Sobre las recomendaciones médicas tras su lesión, Alas contó: “El doctor me dijo que era mejor que no juegue porque me puedo romper el músculo. Es una lástima que no pueda estar en la cancha pero estamos a 90 minutos de la corona 31”.



El mediocampista tiene una contractura muscular en el cuádriceps izquierdo, por lo tanto el capitán de los rojos sufrirá desde los graderíos y es una baja importante en el cuadro dirigido por el argentino Sebastián Bini.