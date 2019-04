Jafet Soto: "La cacería terminó, ahora es otro campeonato"

Primera División de Costa Rica: El entrenador de Herediano destacó el trabajo hecho desde su vuelta para llegar a la fase final del Clausura.

Herediano cerró el trayecto de las 21 fechas en el Clausura con un empate sin goles frente a Municipal Pérez Zeledón, equipo que llegaba como líder a la última jornada, y salió favorecido también por la derrota de Grecia a manos de Saprissa para culminar en el 4º puesto.

Esta posición lleva al último campeón a la fase final del torneo, en la que deberá medirse con Deportiva San Carlos, conjunto que finalizó en lo más alto de las posiciones.

Consultado sobre el próximo rival, Jafet Soto, entrenador de los de Heredia, opinó "A como nosotros podemos pensar en San Carlos, San Carlos va a pensar mucho de nosotros, muchísimo. Porque somos un equipo que sabe jugar esto y este campeonato arrancó, ahora es otro campeonato. Se cayó la quiniela, este pseudo entrenador clasificó al equipo otra vez. Indudablemente vamos por más", analizó en entrevista con el sitio www.nacion.com.

Otro de los puntos por el que se le preguntó al costarricense de 43 años fue sobre el hecho de que el último campeón se haya clasificado a la fase final. "Cuando tomé al equipo en la fecha 13, con 18 puntos, estábamos undécimos o por ahí. Y dijimos vamos de cacería. La cacería terminó, ahora entra una etapa en la que el tigre está fuerte, muy fuerte y luchando, a pesar de que cazó bastante, aunque algunos no querían que cazara, cazó y cazó bien. Estamos de nuevo en una fiesta grande", aseguró.

Y a la hora de referirse al rendimiento de su equipo, el técnico de El Team afirmó: "Nos falta un poquito de entender más el movimiento en ofensiva, ver dónde se para el equipo rival para hacer ciertos movimientos que los trabajamos. Eso me gustaría poder corregir en una pretemporada pero no en medio del campeonato. Intentamos meter, pero lo más importante es que mis jugadores están convencidos que eso es pan de cada día y que tenemos que mejor en el aspecto ofensivo. No me imagino a un San Carlos con línea de cinco acá, no me lo imagino, puede ser que sí, que venga con línea de cinco, pero lo veo más 4-4-2 con el estilo que el entrenador vino utilizando".