Jafet Soto elogió el nivel de los árbitros en Costa Rica

El técnico de Herediano, lejos de las polémicas, puso a los referís locales como "los mejores de Centroamérica".

Jafet Soto es uno de los impulsores de la llegada de árbitros extranjeros para las semifinales del fútbol de , pero no desconoció el nivel que tienen los referís incluso en el plano internacional.

“El arbitraje costarricense es el mejor del área centroamericana, para mí”, declaró el técnico de Herediano, protagonista en varios casos de polémicas con las autoridades en el campo de juego.

No obstante, hizo referencia a la posible llegada de foráneos para la definición del Clausura: “Será dependiendo de lo que pase en el cierre del campeonato o lo que pase en semifinales. Ya no voy a volver a hablar del arbitraje porque no son más importantes que dos equipos en el fútbol tico".

Herediano juega en la última fecha ante Pérez Zeledón con el objetivo de, al menos, mantener el cuarto puesto que lo meta en los playoffs en la lucha por el campeonato.