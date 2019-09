Jadon Sancho, el menos inglés de los futbolistas ingleses

Es uno de los poquísimos futbolistas ingleses formados fuera de las islas británicas pero ello no le ha impedido romper récords con su país.

LA INTRAHISTORIA

Inglés, sí. Pero solo lo justo. Jadon Sancho nació en Londres en el seno de una familia de Trinidad y Tobago establecida en la capital británica. Quizá por eso no titubeara a la hora de abandonar la Premier League para buscarse la vida lejos del país que le vio nacer, algo muy poco habitual entre los futbolistas ingleses, los cuales tradicionalmente han sufrido problemas de adaptación cuando han emigrado a clubes del Viejo Continente. Pero dos años después de marcharse del para ingresar en el Borussia Dortmund puede decir que la apuesta le ha salido bien. Tanto que incluso ha hecho historia también en .

No en vano en octubre de 2018 se convirtió en el segundo debutante más joven de la selección inglesa, superado únicamente por el legendario Duncan Edwards, que sigue siendo el internacional pross más precoz pero por solo dieciocho días. Jadon no tardó en explotar después de que resolviera irse a Dortmund a falta de pocas horas para que cerrara el mercado de verano que dio con Neymar Da Silva en el en 2017. El Borussia, que acababa de traspasar a Ousmane Dembélé al por la friolera de 104+40 millones de euros solo pagó 8 para hacerse con los servicios del prometedor extremo. Dos años más tarde tanto su actual club como el propio jugador se frotan las manos con la operación.

No tanto el Manchester City. El propio Guardiola reveló, días después de ver marcharse a la promesa más firme de su nuevo club, que "lo hicimos absolutamente todo para que jugara con nosotros, incluso después de que nos diéramos la mano y él nos dijera que no, nosotros volvimos a insistir, quedamos con su padre y con él, pero nos dijeron que no porque quería jugar inmediatamente en el primer equipo y le dije que jugaría si se lo ganaba". Hizo oídos sordos y se marchó a un club con menos competencia pero con más garantías de jugar... y de salir. Porque el es un club acostumbrado a vender.

De hecho, Sancho no tardó en llamar la atención del propio Barcelona pocos meses después de su llegada al Signal Iduna Park y hoy crecen rumores en cuanto a que puede ser uno de los bombazos del próximo verano ya que también el le tiene en su agenda de futuribles. Su actual club, que antes también vendió a Robert Lewandowski, Mario Götze o Mats Hummels, entre otros-, se frota las manos pensando en volver a recibir a una comitiva azulgrana para tratar el traspaso de su última perla pero primero deberá pensar en el estreno en la .

El Barcelona llega XXXXXX Leo Messi mientras que, en el Dortmund, Sancho lleva año y medio como indiscutible titular y con una evolución que tanto preocupa a Eric Abidal en clave de mercado como a Ernesto Valverde a la hora de preparar el partido. Todos saben que el inglés será, si no lo es ya, una de las sensaciones de la próxima década.