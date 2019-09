Jackson Martínez dispara contra Pekerman: "Antes no llamaban a los que estaban bien"

AFP PHOTO / CLAUDIO REYES (Photo credit should read Claudio Reyes/AFP/Getty Images)

AFP PHOTO / CLAUDIO REYES (Photo credit should read Claudio Reyes/AFP/Getty Images)

El delantero chocoano habló sobre el nuevo proceso de la Selección Colombia, su futuro y reveló dónde se quiere retirar.

El fútbol le dio una segunda oportunidad a Jackson Martínez, quien estuvo a punto de retirarse de las canchas por una complicada lesión de tobillo que lo tuvo más de un año sin jugar. Tras una larga y dolorosa recuperación, el ariete chocoano pudo volver a ponerse los cortos y está viviendo un buen momento en el Portimonense de .

'Chachachá' no ha vuelto a ponerse la Tricolor desde 2015, sin embargo, se ha mantenido siempre pendiente del combinado nacional y de sus compañeros. Así lo dejó ver en entrevista con Caracol Radio, con la que habló con total sinceridad sobre las diferencias que ha podido notar respecto al proceso anterior liderado por José Pekerman.

"Estoy muy pendiente de la Selección, siempre le hago fuerza a los colegas. Me alegra mucho este cambio que se está dando. Realmente veo que se le está dando la oportunidad a los que están bien, antes eso no pasaba; los que estaban bien no eran llamados, ahora los que están bien, están jugando", disparó Martínez. "Si el fútbol colombiano sigue como va, va a tener por dar mucho más", agregó.

Cabe resaltar que Jackson fue una de las polémicas del antiguo proceso, pues a pesar de estar en su mejor momento no tenía tanta regularidad con la Tricolor, ni siquiera con la lesión de Falcao. Sin embargo, durante su carrera alcanzó a disputar 40 encuentros con la Selección, marcando nueve goles, dos de ellos en el Mundial de 2014 en el último partido de la fase de grupos ante .

Además del tema Selección, Jackson también habló de su futuro y dejó un mensaje de ilusión para la hinachda del Medellín. "Tengo contrato hasta diciembre, después hay que esperar qué pasa. Aunque cuando cuando termine contrato, soy yo quien decido la opción de regresar a . Mi deseo es volver al DIM", concluyó.

Jackson volverá al ruedo este domingo con la camiseta del Portimonense en su visita al Vitória Setúbal, con la obligación de sumar de a tres para salir de los últimos puestos de la tabla del fútbol portugués.