Jackson Martínez contempla retirarse el fútbol profesional

El delantero cafetero tomará la decisión a final de temporada a causa de sus problemas físicos.

Una complicada y reiterada lesión en el tobillo derecho está por sacar a Jackson Martínez definitivamente de los campos con tan solo 33 años. El delantero chocoano sufrió por primera vez la molestia a finales de 2016 y desde entonces no volvió a ser el mismo.

'Chachachá' tuvo que pasar más de una vez por el quirófano y tras una larga recuperación de casi dos años volvió a las canchas en 2018 vistiendo los colores del Portimonense, de equipo con el que recuperó un poco la confianza y la alegría. Esa campaña marcó 9 goles 27 encuentros.

Antes de la para por el coronavirus, Jackson marcó dos goles en 19 encuentros. Pero la pesadilla nunca ha parado, la molestia sigue latente y le provoca un tremendo dolor que solo le permite entrenar dos días a la semana, razón por la cual se está planteando seriamente colgar las botas.

"Tengo que pensar en mi salud. No puedo estar equivocado. Sé que no estoy al cien por cien para dar lo que me gustaría. Pensaré todo hasta final de temporada", afirmó Martínez en charla con Sport TV.

Jackson Martínez ha sido uno de los mejores delanteros de colombia de la última década, ha marcado más de 200 goles en 424 encuentros, vistiendo las camisetas del DIM, Jaguares de Chiapas, Porto, Atlético Madrid, Guangzhou Evergrande y Portimonense. Su mejor momento lo vivió con los Dragones, equipo con el que lo ganó todo en Portugal y con el que se consagró como máximo goleador de la Liga tres temporadas consecutivas.

Además, 'Chachachá' disputó 40 partidos con la Selección y marcó 9 goles, 2 en el Mundial de 2014.